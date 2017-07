Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası

Sski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya ait. Takvim gazetesine yaptığı açıklamada, "FETÖ’nün kendi elemanlarından da sakladığı gizli bir örgütü var. Sayısı bini ancak bulur. Hepsi çocukluğundan beri tanınıp yetiştirilen isimler. Buradaki insanların yaptığı işler suça dönüşebilir. Bu gizli örgütten 10 kişiyi durdursanız örgüt çöker." dedi.

FETÖ'NÜN BİR DEĞİL İKİ YAPISI VAR!

FETÖ'nün iki yapısı var. Birincisi legal yapısı... Okulların açılması, şirketlerin kurulması, yurt dışı bağlantıların kurulması gibi... İkincisi de kendi yapılanmasından da devletten de saklanılan bir yapı vardır. Bu gizli örgütü kendi elemanlarından da saklar. Örgüt içinde bilmeden de olsa deşifre edilebilir, devletin istihbaratı da bilebilir. Mevcut örgütten de saklanmış bir örgüt kurulmuştur. O gizli örgütü kuramazsanız bu yapı dağılır yıkılır.

Emniyet, Ordu, İstihbarat, Yargı ve diğer devlet kurumlarında bir gizli teşkilat yapılanmasıdır. Buradaki insanların yaptığı işler suça dönüşebilir. Kurumlar içindeki bilgileri çalıyorlar, bir takım faaliyetlere giriyorlar. Bunlar büyük suçlar olduğu için bu faaliyetlerin gizlenmesi gerekiyor. Kamunun içinde görev yapıp ama devletten gizli işler yapıyorlar. Devletin içinde devlet gibi bir yapı ama tamamen gizli...

FETÖ'NÜN GİZLİ ÖRGÜTÜ NE ZAMAN KURULDU?

Bu gizli örgüt ilk yıllardan itibaren kuruldu. Önce küçük küçük ama zaman geçtikçe büyük bir organizasyon olmuş. Hatta son dönemde bu yapıyı da yedeklemişler. Kripto denilen şey de aslında budur. Kripto, mevcut yapı zarar görürse, buradaki insanlar zarar görürse, devlet operasyon yaparsa buna karşı gizli örgütü yedeklediler.

ÖRGÜTTEKİ KİŞİLER KİM?

Sorumlu kişiler örgütün merkezi tarafından tanınan bilinen kişiler olmak zorunda. Bu kişiler örgüt liderinin yakınlarının veya yakınlarının çok iyi tanıdığı, küçüklüğünden beri cemaat içinde kalmış güvenilir kişilerden oluşturulur. Yeni bir kişi kesinlikle örgüt içinde sorumlu olamaz. Kişisel olarak Fetullah Gülen'in tanıdığı kişilerdir.

GİZLİ ÖRGÜTTE KAÇ KİŞİ VAR?

Tahmin edilenin çok altındadır. En fazla bin civarındadır. Daha büyük olmaz. Alt kademelerindekilerle birlikte bin kişidir. Alt kademe hariç bin kişiden azdır. Omurga burasıdır. Bu gizli örgütten 10 kişiyi durdursanız örgüt çöker.

15 TEMMUZ'LA KAYBETTİKLERİ SEMPATİYİ GERİ KAZANMAK İSTEDİLER

Örgüt 17 Aralık sonrası kurumlardaki sempatizanlarını kaybetmeye başladı. Kaybettiklerini geri almayı düşündü. Devletin sahibi kendini görünce kaybettiklerini geri almak istedi.

Darbeyi aslında ayın sonunda yapamaya karar vermişlerdi. Sonu değil 15 Temmuz'a alıyorlar. Gece 3'te darbe yapmaya karar veriyorlar. Kara Havacılıktaki bir O.K isimli kişi olayı gidip MİT'e ihbar edince, MİT Genelkurmay Başkanı'na gidiyor. Örgüt bu gelişmeler nedeniyle tedirgin oluyor. FETÖ burada deşifre olduğunu düşünmeye başlıyor. Bizi tutuklayacaklar darbe deşifre oldu diye düşünüyorlar.

Darbenin saatini öne çekip erken başlatmaya karar veriyorlar. Bu darbenin orijinalliği bu darbeyi tamamen sivil imamlar yönetmesidir. Askeri komutanlara sadece görev verdiler. Bu darbenin komutanı yok. Asıl yönetecek olanlar Akıncı Üssü'ne gidip orada konuşlanmışlar. Oradan koordine ediyorlar ve sürekli Amerika ile irtibat halindeler.

YER ALTINA İNECEKLER

Bu örgüt yer altına girecek. Dernekleri gazeteleri olmayacak. Ama gizli bir iletişim ile birbirlerinden haberdar olacaklar. Yurt dışında ellerindeki tüm imkanlarını kullanarak bize karşı propaganda yapacaklar. Ellerinde çok ciddi devlet bilgisi var. Bu bilgiler dünyadaki tüm silahlardan daha büyüktür. Yeri gelince kullanacaklar.

TÜM DEVLETİ ELE GEÇİRECEKLERDİ



Darbe gerçekleşince ne olacağını yazışmalarından öğreniyoruz. Sıkı Yönetim Mahkemeleri kuracaklarını yazıyorlar. Özel Mahkemelerde kendi adamları olmadığı için Sıkı Yönetim mahkemelerine atama yapmışlar. Mevcut iktidarı, Anayasal çizgiden çıkmış şeklinde tarif edip hepsini yargılayacaklardı. Kendisi kaldığı yerden devam edecekti. Yani tüm devlete hakim olacaktı. Tüm yönetimin arka planında kendisi olacaktı.

ESKİ DAVALARI YENİDEN AÇACAKLARDI

Daha önce başlattıkları Ergenekon, Balyoz, Casusluk davaları hemen işleme konulacaktı. Bunları başlatınca kendilerine olan muhalefeti tamamen ortadan kaldıracak ve tartışmasız iktidar olacaklardı. Bunlar basın ve propaganda işini çok iyi kullanan kişiler oldukları için tüm beğenmedikleri, yarım kalan her şeyi bitireceklerdi. Kendilerinin beğenmedikleri, Ergenekoncu kabul ettikleri gayrı milli kabul ettikleri bütün unsurları temizleyeceklerdi. Bunları çok iyi propaganda ile yaparlar ve sorun yaşamazlardı. Her apartmanda her sokakta bir cemaatçi olduğu için ilk konuşmada oraya bilgi gidecekti ve o kişi tutuklanacaktı. O baskıcı toplumu iliklerine kadar hissedeceği bir sistem kuracaklardı.

SEMPATİK BİR KABİNE KURACAKLARDI

Planlarına göre 'başbakan kim olacaktı' onu bilmiyoruz ama kendilerinin bildiği, dışarıya sempatik bakan bir kabine oluştururlar. Parti kurarlar. Cumhurbaşkanı, başbakan bunların hepsi göstermelik olacaktı ve bunların hepsi Fetullah Gülen'e biat etmiş olacaktı. Herkes bu adamlara bağlı olacaktı.

GÜLEN TÜRKİYE'YE DÖNECEKTİ

Yüzde yüz hakimiyet sağlandıktan sonra, Türkiye'de her şey istedikleri gibi olursa, çok sağlamcı olduğu için Türkiye'ye dönecekti. Arka planda yönetici o olacaktı.