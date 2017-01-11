Hanedan reisine veda

Sultan Abdülmecid’in üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44’üncü reisi Osman Bayezid Osmanoğlu’nun naaşı, New York’ta Eyüp Sultan Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Long Island’da defnedildi.

Hanedan reisine veda
Eklenme: 11 Ocak 2017, 06:12
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ABD'de 93 yaşında vefat eden Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44'üncü reisi Osman Bayezid Osmanoğlu'nun cenazesi, New York kentinde toprağa verildi. Osman-
oğlu'nun cenazesi ilk olarak Brooklyn'deki Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Camideki cenaze namazına, 2009 yılının eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin eşi Zeynep Osman ile bazı aile üyeleri, çalıştığı kütüphaneden çalışma arkadaşları
ve Türk toplumunun üyeleri katıldı.

MÜTEVAZI BİR KİŞİYDİ

Zeynep Osman, törende, “Son derece mütevazı ve efendi bir kişiyi kaybettiğimiz için son derece üzgünüm” değerlendirmesinde bulundu. Eşi Osman Ertuğrul Efendi'nin ölümünün ardından Osmanoğlu'nun aile reisi olduğunu hatırlatan Zeynep Osman, onun sade bir hayat yaşadığını, şehzade olduğunu yakın çevresi dışındakilerin
bilmediğini ifade etti.

New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da New York'taki Türk toplumunun Osmanoğlu'nu cenazesinde yalnız bırakmadığını vurguladı. Cenaze namazını kıldıran imam İbrahim Yavaş, Osmanlı ailesinin İslam toplumuna yaptığı katkılardan bahsederek, “Bu ailenin hem acısını paylaşıyor hem de bu aileye duyduğumuz minnettarlık hisleriyle burada son görevimizi yerine getiriyoruz” dedi.


(Yeni Şafak)
 
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