Hanedan reisine veda

ABD'de 93 yaşında vefat eden Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44'üncü reisi Osman Bayezid Osmanoğlu'nun cenazesi, New York kentinde toprağa verildi. Osman-

oğlu'nun cenazesi ilk olarak Brooklyn'deki Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi.



YALNIZ BIRAKMADILAR



Camideki cenaze namazına, 2009 yılının eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin eşi Zeynep Osman ile bazı aile üyeleri, çalıştığı kütüphaneden çalışma arkadaşları

ve Türk toplumunun üyeleri katıldı.

MÜTEVAZI BİR KİŞİYDİ



Zeynep Osman, törende, “Son derece mütevazı ve efendi bir kişiyi kaybettiğimiz için son derece üzgünüm” değerlendirmesinde bulundu. Eşi Osman Ertuğrul Efendi'nin ölümünün ardından Osmanoğlu'nun aile reisi olduğunu hatırlatan Zeynep Osman, onun sade bir hayat yaşadığını, şehzade olduğunu yakın çevresi dışındakilerin

bilmediğini ifade etti.



New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da New York'taki Türk toplumunun Osmanoğlu'nu cenazesinde yalnız bırakmadığını vurguladı. Cenaze namazını kıldıran imam İbrahim Yavaş, Osmanlı ailesinin İslam toplumuna yaptığı katkılardan bahsederek, “Bu ailenin hem acısını paylaşıyor hem de bu aileye duyduğumuz minnettarlık hisleriyle burada son görevimizi yerine getiriyoruz” dedi.

(Yeni Şafak)