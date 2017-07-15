Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüleri
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Facetime bağlantısı yapan Hande Fırat, masanın altına girdiği anları paylaştı.15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:32
FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi, CNN Türk Ankara stüdyolarından canlı yayın yapan Hande Fırat, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'la Facetime bağlantısı yapmıştı.
HANDE FIRAT'IN ZOR ANLARI
Hande Fırat, 15 Temmuz'un yıldönümünde Instagram hesabından dışarıdaki silah seslerinden korkup masanın altına girdiği anları paylaştı.