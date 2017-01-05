Hamza'yı terörist listesine eklediler

ABD Dışişleri Bakanlığı,Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’i ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikası ile ekonomisine tehdit oluşturduğu için küresel teröristler listesine ekledi.

Hamza'yı terörist listesine eklediler
Eklenme: 05 Ocak 2017, 21:00
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’i küresel teröristler listesine dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hamza bin Ladin’in, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikası ile ekonomisine tehdit oluşturduğu için bu listeye dahil edildiği bildirildi.

Bin Ladin’in, ABD yasalarına konu mal varlığının bloke edildiği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarının da bu kişiyle herhangi bir iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos 2015’de El Kaide liderlerinden Ayman el-Zavahiri’nin Hamza bin Ladin’i örgütün üst düzey isimlerinden biri olarak tanıttığını belirtildi.

 
EtiketlerUsame Bin LadinHamza bin LadinHamza bin Ladin SuudiABD
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Hakan

Dünya üzerinde en büyük terör örgütü israil ABD tarafından korunurken çok komik oluyor

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hercai

Vay mankurtlar vay, kendileri, yani Bush ailesi, Usama Bin Ladin ailesi ile onyillardir petrol isi ile ortakken, simdi de Ladin'in ogluna kafayi takmislar. Bunlar ne kadar yalanci ve duzenbaz bir millet yaa!

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Hakikat

İslama zarar veren terroristtir akitciğim

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