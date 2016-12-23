Cloudflare

Hamzaoğlu’ndan zemin tepkisi

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Aydın'daki kötü zemine tepki göstererek; "Maalesef böyle bir sahada oynamak zorunda kaldık" dedi.

Hamzaoğlu’ndan zemin tepkisi
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:03
Bu haber 154 kez okundu

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu’nda Aydınspor 1923’ün Bursaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki teknik direktör karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sahadaki zemine değinmek istemediğini belirterek, ”Maalesef böyle bir sahada oynamak zorunda kaldık. Futbolcularıma sahaya göre oynamak gerektiğini söylemiştim, mücadele etmek lazımdı. İlk yarıda bunu çok gösteremedik, gördüğümüz kırmızı kartla 10 kişi kaldık. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. İkinci devrenin başında kaybetmeyi bile göz önüne alarak risk aldık. Başka şeyleri kazanmayı planladık, onları da kazandığımızı düşündük. Mücadele ruhu, takım ruhu, savaşçı bir ruh kazandık. İkinci yarı 9 kişi maçı çevirmek için gayret gösterdik ama hem rakip hem de saha müsaade etmedi. Bu şartlarda bu sonuç normal. Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. Herkes elinden gelen mücadeleyi gösterecek” dedi.

Aydınspor 1923 cephesi

Aydınspor 1923’ün Teknik Direktörü Göksel Özdemir ise güzel bir futbol ortaya koyan futbolcularıyla gurur duyduğunu belirterek, ”Takım olarak kupada zorlu bir rakiple karşılaştık. Hem ligde hem de kupada kulübümüze yakışan bir mücadele göstermeye çalışıyoruz. Bursaspor gibi güçlü bir takım karşısında önemli bir galibiyet aldık. Güzel bir futbol ortaya koyan futbolcularımla gurur duydum. İnşallah izleyenler de beğenmiştir. Mütevazı bir takımız, bu görüntümüzü sürdüreceğiz. Taraftarlarımıza, herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
 

 
Etiketlerbursasporhamza hamzaoğluSpor Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!
  • ABD'den tehlikeli plan! Suriye'ye gönderiyor...
  • 'Başbakan'da dahil hiç canlı kalmayacak'
  • Trump'ın ilk işi İsrail'i kurtarmak oldu
  • İşte Cuma Hutbesi
  • Pervin Buldan gözaltına alındı
  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Gökhan Töre ocakta gidiyor''Gökhan Töre ocakta gidiyor'

West Ham United'da kiralık olarak forma giyen Gökhan Töre ile…

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyorŞampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Beşiktaş, Vodafone Arena'da Şampiyonlar Ligi finali oynanması için UEFA'ya başvuru…

Akyazı'ya adının verilmesini istemedi!Akyazı'ya adının verilmesini istemedi!

Trabzonspor'un Akyazı'da yapılan yeni stadına Şenol Güneş adı verildi...

Hamzaoğlu’ndan zemin tepkisiHamzaoğlu’ndan zemin tepkisi

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Aydın'daki kötü zemine tepki göstererek;…

Trabzonspor'a yeni takım otobüsüTrabzonspor'a yeni takım otobüsü

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu, Trabzonspor'a özel olarak hazırlanmış son…

Beşiktaş'tan Gomez'e UEFA kupalı teklif!Beşiktaş'tan Gomez'e UEFA kupalı teklif!

Beşiktaş yönetimi, sezon başında takımdan ayrılarak Wolfsburg'a giden Mario Gomez'i,…

Adriano için şok sözler: Onu alacak olan aptaldır!Adriano için şok sözler: Onu alacak olan aptaldır!

Milan forması giyen Luiz Adriano'nun Spartak Moskova'ya gideceğ iddialarına 'aptalca'…

Beşiktaş'a iki müjde birden!Beşiktaş'a iki müjde birden!

Beşiktaş'a uzun süren sakatlıklarını atlatan Talisca ve Aras sahalara döndü.

Galatasaray onun peşinde!Galatasaray onun peşinde!

Stoper transferinde yerliye odaklanan Galatasaray’da Gençlerbirliği’nin genç ve başarılı ismi…