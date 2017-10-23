Hamzaoğlu, Konyaspor'la görüştü

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor, sürpriz bir isme yöneldi.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu, yeşil-beyazlı ekiple görüştüğünü doğrulayarak şunları söyledi:

Konyaspor'dan yönetici arkadaşlar aradılar, durumu sordular. Fikirlerimizin uyuştuğu bir proje olursa çalışmak isterim. Konyaspor'la geçmişe dayanan bağlarımız var. Osmanlıspor'dan sonra kendi isteğimle takım çalıştırmamıştım. Bu süreçte yurt dışında maçları takip ettim. Şartlar sağlanırsa, Konyaspor'u çalıştırabilirim.