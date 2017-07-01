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Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi

Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen El Bab kırsalı ve El Bab kenti Türkmen komutanı Seyf Polat Ebubekir komutasına verildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 01:59
Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi

YENİAKİT.COM.TR - Ağustos 2016'da başlayan Fırat kalkanı operasyonu ile özgütleştirilen Halep'in ''kapısı'' El Bab kenti yönetiminde değişikliğe gidildi. 

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Fırat Kalkanı harekatı bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin Türkmen komutanı Seyf Polat Ebubekir El Bab ve kırsalının genel komutanı seçildi.

Polat Ebubekir bölgede yerel asayişi sağlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile koordineli çalışacak. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 01:59
  1. Hamza Tümeni
  2. Fırat kalkanı operasyonu
  3. el babkırsalı
  4. Seyf Polat Ebubekir
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