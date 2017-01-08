Hamza hoca 'Çık 2-3 tane daha penaltı yaptır' dedi

Kupada oynanan ve iki penaltı yaptırdığı Akhisar BelediyeSpor maçının devre arasında yaşananları anlatan genç stoper Ertuğrul Ersoy, “Hocanın nasıl kaliteli bir insan olduğunu anlatabilirim. Maçta iki penaltı yaptırdım ve benim için kötü geçiyordu. Kupanın iki favori takımıyız. Onları orada yendiğimiz zaman daha rahat üst tura çıkacağız. Devre arasında içeri girdik. Benim moralim çok bozuktu. Hocaya beni çıkartmasını ve kendimi hiç iyi hissetmediğimi söyledim. Hoca da bana, ‘Şu maçta seni oyundan alır mıyız? Şimdi sahaya çıkıyorsun ve 2-3 tane daha penaltı yaptırıyorsun’ dedi bana. Orada ne kadar büyük bir hoca ve ne kadar güzel bir insan olduğunu anladım. Hoca arkamızda durduğu sürece ne hocayı ne de taraftarı yanıltmayacağım” diye konuştu.

“Geri pas attığımız zaman küfür yiyeceğiz mi diye düşünüyorum”

Taraftarların tepkisinin kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine genç stoper, “Biz de oradan geldik, tribünlerden maç izliyorduk. Maçın havasına kapılıp, bağırıp çağırabiliyorduk ama aşırıya kaçmak biraz sıkıntı. Enes’in o noktaya gelmesinin sebebi üzerinde baskı olmaması. Kimseyi kötülemiyorum ama burada geri pas attığımız zaman küfür yiyeceğiz mi diye düşünüyorum ben. Aşırıya kaçmadığı sürece bu işin literatüründe bunlar var. Zaman zaman Bilal ağabeye, İsmail ağabeye, Merter ağabeye sezon başında yapılan şeyler ciddi anlamda biraz ağırdı. Tekrardan toplardık, birlik beraberlik içinde inşallah ikinci devreyi iyi bitirip Avrupa’ya gitmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.