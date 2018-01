Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Nasri açıklaması

Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan ve yaptığı Nasri, Menez transferleriyle bir kez daha adından söz ettiren Antalyaspor’da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile ilk 5 haftanın sonunda kötü gidişat nedeniyle yollar ayrıldı.



Daha sonra Brezilyalı Leonardo Arajo ile anlaşan kırmızı beyazlılarda, ilk yarının bitimine 3 hafta kala kötü sonuçlar devam edince deneyimli hocanın istifası geldi. Kalan son iki maçını yardımcı antrenörlerle tamamlayan Antalyaspor’da, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’te istifa etti. Bu zor şartlar altında Türk futbolunun yükselen değerlerinden deneyimli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile kırmızı-beyazlı takım anlaşmaya vardı.



İkinci yarı hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde devam eden Antalyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.



"Tekliften heyecan duyduk"



Antalyaspor’un ligin ilk yarısını 17 puanla averajla 15. sırada tamamladığını, ayrıca yönetiminin olmadığını bildiklerini dile getiren Hamzaoğlu, görev için teklif geldiğinde çok heyecan duyduklarını aktardı.



Antalyaspor’un büyük bir camia olduğunu bildiklerini ifade eden Hamzaoğlu, “Yönetimin olmaması bizi fazla düşürmedi. Stadyumuyla, taraftarıyla, tesisleriyle büyük bir camianın içinden yönetim çıkaracağını biliyorduk. Teklif gelince bize değer verildiğini hissettik. Hiç düşünmeden kabul ettik. Göreve gelirken de hiçbir endişemiz olmadı” ifadelerine yer verdi.



"Takım oyunumuzu geliştirdik"



Devre arasını iyi değerlendirdiklerini ve eksiklikleri belirlediklerini kaydeden Hamza Hamzaoğlu, “Bunların bir çoğunu kendi kadromuzdan halledeceğiz. Oyuncularımızın bireysel potansiyelini arttıracağız, takım oyunumuzu geliştireceğiz. Futbolun hücum ve savuna prensiplerini hep birlikte uygulayacağız. Potansiyeli olan bir takımız” diye konuştu.



"Eto'o ile her antrenör çalışmak ister"



Eto’o’nun kendilerini heyecanlandıran bir dünya yıldızı olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, “Her antrenör, her kulüp Eto’o gibi bir yıldızı bünyesinde barındırmak ister. Biz de Eto’o ile çalışmak istiyoruz. Burada sadece bizim istememiz bir şey değiştirmez. Eto’o’nun da burayı istemesi gerekir. Tabii ki Eto’o’ya teklifler var. Bu teklifleri değerlendirecektir. Burada oyuncuların düşüncesi önemlidir. Hem kulübün hem oyuncunun menfaatleri göz önünde bulundurularak en doğru karar verilir. Kalırlarsa da takımımıza en iyi katkıyı sağlayacaklardır” dedi.



"Nasri ayrılacak"



Samir Nasri ile çalışma imkanının olmadığının altını çizen Hamzaoğlu, “Sürekli yurt dışında. Kulüple de sürekli menajerleri aracılığıyla iletişim halinde. İsteyen kulüpler olduğunu biliyorum. Anlaşırlarsa Nasri bir başka kulübe gidecek. O da diğer oyuncularımızdan farklı değil, kalırsa antrenmanlara çıkıp performansı iyi olduğunda, kadroya girip, sahadaki yerini alacaktır” açıklamasını yaptı.



"Sakıb'ı satamayız"



Antalyaspor’un transfer teklifi gelen futbolcularından Sakıb ile ilgili de konuşan Hamzaoğlu, “Sakıb’ı satmamız zor gibi gözüküyor. Transfer işi böyle oluyor. Birileri oyuncuları isteyecek, biz nasıl başka kulüplerin oyuncularını istiyorsak. Bunların hepsi masaya yatırılıp ona göre karar alınacak. Ciddi bir teklif olursa yönetim bunu değerlendirir. Giderse de yerine başka birini alırız. Eksikliklerimizin tespitini yaptık. Gidebilme ihtimali olan oyuncuların yerine araştırma yapıyoruz. Ama aynı kadroyla da devam edebileceğimiz gibi bir iki takviye yapabilir. Kayserispor ve Beşiktaş maçını geride bıraktıktan sonra her şey çok daha net belli olacak. O zaman bu hamleleri çok daha net yapabiliriz” diye konuştu.



"Menez ve Sandro ayrıldı"



Hamzaoğlu, resmi olarak Menez ve Sandro’nun takımdan ayrıldığını, Norveç’e giden Jevtoviç’in ise geri geldiğini belirtti.



"Ligde ilk 10 hedefi"



Maksimum iki transfer yapacaklarının altını çizen Hamza Hamzaoğlu, “Büyük hedefleri kovalamayacağız. Ligi ilk 10’un içinde bitirmek için çalışacağız. Olası sakatlık, cezalı durumunda eksik kalmamak için oyuncu alabiliriz. O da giden oyuncularımız olduğu için. Antalyaspor’da hem kısa hem uzun vadeli planlarımız var. Potansiyeli olan bir camiayız. Bu seneki kısa vadeli planımız ligi ilk 10 içinde bitirmek. Önümüzdeki yıllarda yüksekleri hedefleyen, yavaş yavaş hedefine doğru varan ve orada kalıcı olmayı hedefleyen bir takım olacağız. Bize inananlara, güvenenlere karşı mahcup olmaz ve bu hedefleri gerçekleştiririz” dedi.



"Biz yeni takım olduk"



Hamzaoğlu, Antalyaspor’un yeniden bir takım olduğunun altını çizerek, “Antrenmanlarda oyucularımızdan aldığımız o enerji, onların birlikte hareket etmesi, birbirleriyle olan diyalogları, ciddiyetleri var. Biz şimdi biz bir takım olduk” değerlendirmesini yaptı.



"Fatih Terim geldiği için çok mutlu oldum"



Galatasaray’da yeniden göreve gelen Teknik Direktör Fatih Terim hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hamza Hamzaoğlu, “Fatih Terim’e başarılar diliyorum. Çok da mutlu oldum, kendim göreve gelmiş gibi mutlu oldum. İnşallah orada da yine başarılara imza atacaktır. Fatih hocanın göreve gelmesiyle diğer takımların da motivasyonu arttı. Çok çekişmeli bir lig geçecek. Şampiyonluk yarışının son maça kadar devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.



"Arda futbola dönecektir"



Arda Turan’ın Barcelona’dan Medipol Başakşehir’e transferini de yorumlayan Hamzaoğlu, şöyle konuştu:



“Arda keşke Barcelona’da kalıp oynayabilseydi. Atletico Madrid’te çok güzel işler yaptı, Barcelona serüveni güzeldi. Avrupa’da yoluna devam edebilseydi. Gençlerimize aynı şekilde bir kapı açık kalsaydı. Ama Cenk Tosun bunu devam ettiriyor. Arda da şu anki pozisyonunu değerlendirdiğinde doğru bir kulübe geldi. Bana göre doğru bir kulübe geldi. Sadece futbolu düşüneceği, futbolunu oynayacağı, taraftar ve medya baskısının olmadığı bir ortamda rahat edecektir. Orada tekrar Türk futboluna olumlu şekilde katkı sağlar. Sağlayacaktır, ben buna inanıyorum. Başarılar diliyorum.”



Yabancı futbolcu açıklaması



Türk futbolunda yabancı oyuncu kuralını değerlendiren Hamzaoğlu, “Biz maalesef hep bir sınırlamayı başkasının yapmasını istiyoruz. Ben diyorum ki sınırsız olsun yabancı, istediğimiz kadar alalım. Ama biz eğer 3 tane ihtiyacımız varsa 3’te durabiliyorsak kendi sınırlarımızı kendimiz çizebiliyorsak o zaman bir şeyleri aşmışız ve yoluna koymuşuz diyebiliriz. Yoksa hep bir başkasının sınırları içerisinde olmayı kendimiz kabul edebiliyorsak o zaman bir yanlış içindeyiz diye düşünüyorum. Yani 14 yabancı var, evet sen 8 tane al senin kulübünün potansiyeli ne kadarsa ne kadar ihtiyacın varsa senin yerli oyuncun varsa onun yerine bir yabancı alma. Yetiştirebiliyorsan altyapından oyuncu yetiştir onu kazan kendi değerini bir kazan, ondan sonra yine eksiğin varsa içeriden çözemiyorsan, o zaman al. Eskiden ihtiyacın vardı alamıyordun kısıtlama vardı. Şimdi bu rahatlık var, alabilirsin ama bu sana kendi oyuncunu yetiştirmemeni gerektirmiyor ya da senin elinde bir Türk oyuncusu varsa iyiyse onun üstüne başka bir yabancı almanı gerektirmiyor. Buradaki sınırları biz kendimiz çizebilmeliyiz, bizim başkasının aklına ihtiyacımız olmamalı” ifadelerine yer verdi.



Video hakem değerlendirmesi



Gelecek yıldan itibaren uygulanmaya başlanması planlanan video hakem uygulaması hakkında da konuşan Hamzaoğlu, “Futbolda sürekli uygulamalar değişiyor, hatalar en aza indirgenmeye çalışılıyor. Video hakem uygulaması da bunlardan bir tanesi, mutlaka faydası olacaktır. Ama bence biz bunlardan önce birbirimize olan güveni sorgulamalıyız. Biz birbirimize ne kadar güveniyoruz, futbol içindeki unsurlar ne kadar güveniyor, basınından, hakeminden, taraftarından, antrenöründen, futbolcusuna kadar. Yani biz bu güven ortamını oluşturamadığımız sürece video hakem de getirseniz, yani uzaydan çekip en doğru kararları da verdirmeye çalışsanız mutlaka bir hata olacaktır. Hatasız olursa zaten futbol olmaz. Futbol hatalar oyunu, hatalarla güzel. Bunu bir kere herkesin kabul etmesi lazım. Ne yaparsanız yapın o hatalar bu sefer daha büyük sonuçlar doğuracak. Herkes diyecek ki video hakem olmasına rağmen yine bu hatalar yapıldı. Daha büyük polemiklere gireceğiz. Biz birbirimize güvenmedikten sonra futbolun kaosundan değil, güzel şeylerden bahsetmedikten sonra hangi uygulamayı yaparsak yapalım çok net bir sonuç alamayız” açıklamasını yaptı.