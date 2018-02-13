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Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı Galatasaray itirafı!

Antalyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu Galatasaray karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 02:26
Hamza Hamzaoğlu'ndan çarpıcı Galatasaray itirafı!

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda yedikleri üç golün takımın ritmini bozduğuna vurgu yapan Hamza Hamzaoğlu, "Hesapta olmayan goller yedik. Çıkarken kaptırdığımız toplar başımıza bela oldu. Yapacak bir şey yok. İkinci yarı bulmak ve oyunun akışını değiştirmek istedik ama olmadı. Galatasaray bizden daha iyi oynadı ve hak ettiği bir galibiyet aldı." dedi.

Gelecek hafta Kayserispor maçının kendileri için kritik olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Şimdi Kayserispor maçı önemli. İnşallah haftaya kazanırız. Artık o maça hazırlanacağız." diye konuştu.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 02:26
  1. Hamza Hamzaoğlu
  2. antalyaspor
  3. Galatasaray

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