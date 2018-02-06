Hamza Hamzaoğlu,Galatasaray'ın iki yıldız ismini istediğini resmen açıkladı!

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Koza TV’de ekranlara gelen Kale Çizigisi programında Koray Geçgel’e dikkat çekecek açıklamalarda bulundu. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan William Vainqueur hakkında konuşan Hamzaoğlu, eski takımı Galatasaray’dan istediği oyuncuları da ilk kez açıkladı.

“Vainqueur’in alacakları ödenmeyince menajeri fesih hakkını doğal olarak kullanmak istedi. Sözleşmesini tek taraflı fesih etti, ancak uygulamaya koymadı. Birkaç gün içerisinde bizimle birlikte olacaktır, sorun halledildi.”

“Doukara’yı izlediğimde çok beğendim. Aslında alma ümidimiz yoktu, Eto’o da gitmemişti. Son anda Doukara’nın serbest çıkabileceğini menajerleri iletti. Serbest çıkabilirse olur dedik. Eto’o da gidince transfer ettik. Osmanlıspor da zorluk çıkarmadı. Mehmet Batdal’ı da düşündük ama bize uygun bir oyuncu değildi.”

“Sakıb Aytaç’ı isteyenler olunca, son gün gitme olasılığına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Iasmin Latovlevici’yi düşündük. Djourou’nun da sakatlığı ve talipleri vardı, O’nun yerine de Koray Günter’i gündeme aldık. Djourou’nun, Genoa’ya gitmesini istemedik, O da kalmak istediğini söyledi. İki futbolcumuz da kalınca transferi düşünmedik.”

“Galatasaray’a karşı galibiyet sürpriz olmaz ama favori de biz değiliz açıkçası. Belki de henüz o güce sahip değiliz, hala eksiklerimiz var. Gelişim gösteriyoruz. Umarım ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacağız.”







