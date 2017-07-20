Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'a geri mi dönüyor? Resmen açıkladı

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla pek de iç açmayan ve son olarak Ostersunds maçında büyük bir fiyasko yasayan İgor Tudor Galatasaray yönetiminin güvenini kaybederken, ortaya atılan iddialara göre dursun Özbek'in alttan alta hoca arayışlarına başladığı hatta başkanın 72 yaşındaki teknik adam Mircea Lucescu ile dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.

HAMZA HAMZAOĞLU İSMİ CAMİAYI DA YÖNETİMİ DE İKİYE BÖLDÜ

Yapılacak transferlerle 100 milyon Euro’nun üzerinde bir kadro kuracak olan Galatasaray'da yıldız futbolcuların İgor Tudor'a emanet edilmemesi bekleniyor. Yönetim içerisinde Hırvat teknik adam hakkında olumsuz görüş bildiren bazı isimlerin Lucescu haricinde Hamza Hamzaoğlu ismini ön plana çıkardığı öğrenilirken, deneyimli hocanın ciddi bir şekilde dillendirilmesi taraftarları da ikiye bölmüş durumda.

Şu sıralar adi Galatasaray’la anılan Hamza Hamzaoğlu Starspor’a özel açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten Kendisine herhangi bir teklif gelmediğini açıklayan 3 kupalı hoca Süper Ligi belli bir süre dışardan izleyeceğini ifade etti.

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları…

Galatasaray'dan bana gelen herhangi bir teklif yok, bazı kulüplerden teklif aldım ama bir sure ligi dışardan takip edeceğim.

Galatasaray yönetiminin Sneijder kararı ve yeni transferler hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu

"Yönetimin Sneijder kararına saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok. Şahsi fikrim oyuncu takımda kalsaydı daha iyi olurdu çünkü Sneijder gerçekten önemli bir futbolcu. Ben Galatasaray'da çalışırken Sneijder'le ve diğer oyuncularla aram çok iyiydi ve böyle olduğu için büyük başarıların altına imza attık, 3 kupa kaldırdık.

Yeni transferlerin iyi olup olmadığını zaman gösterecek. Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano kağıt üzerinde iyi futbolcular gibi görünüyor ama bunu test etmemiz için belli bir süre gerekiyor.

Ostersunds maçına da değinen Hamza Hamzaoğlu "İnşallah farklı bir skorla sahadan galip ayrılır tur atlarız, önemli olan Galatasaray'ın başarısıdır."