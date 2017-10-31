Hamsi tahtını geri kazandı

Hamsi sezonunun açılmasından sonra az çıkan hamsi balıkçı ve vatandaşları hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu sıralar bollaşan hamsi vatandaşın ve balıkçıların yüzünü güldürüyor. Fatsalı balıkçılar, "Bu dönem hamsi ayı olduğu için hamsiler rağbet görüyor. Yerli hamsinin az da olsa bollaşması diğer balıkların fiyatlarına yansıdı.

Hamsi 7,5 TL’den tezgahlarda satılıyor ve en çok bu balığı satıyoruz” dediler.

Fatsalı balıkçılardan Aydın Ceylan, “İlk başlarda ağlara takılmayan hamsinin fiyatı 20 TL gibi rakamları gördü tezgahlarımızda. Şimdi ise hamsi ağlara en çok takılan balık oldu. Bu durumda fiyatlara yansıdı. Vatandaşlar en çok bu balığı tercih ediyor” diye konuştu.

Bu mevsimin hamsi mevsimi olduğunu ve bu aralar hamsiyi geçecek balığın olmadığını söyleyen Balıkçı Serhat Taş ise, "Hamsi geçen seneki kadar çıkmıyor ama yine de mevsimi olduğu için ilk tercih edilen balık. Hamsiden sonra istavrit ve mezgit en çok tercih edilen balıklar. Bu sıralar bollaşan hamsi vatandaşın ve biz balıkçıların yüzünü güldürüyor” şeklinde konuştu.