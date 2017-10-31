Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hamsi tahtını geri kazandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yerli hamsinin bollaşması ile vatandaşların bu balığa olan ilgisi arttı.

31 Ekim 2017 Salı 15:43
Hamsi tahtını geri kazandı

Hamsi sezonunun açılmasından sonra az çıkan hamsi balıkçı ve vatandaşları hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu sıralar bollaşan hamsi vatandaşın ve balıkçıların yüzünü güldürüyor. Fatsalı balıkçılar, "Bu dönem hamsi ayı olduğu için hamsiler rağbet görüyor. Yerli hamsinin az da olsa bollaşması diğer balıkların fiyatlarına yansıdı.

Hamsi 7,5 TL’den tezgahlarda satılıyor ve en çok bu balığı satıyoruz” dediler.

Fatsalı balıkçılardan Aydın Ceylan, “İlk başlarda ağlara takılmayan hamsinin fiyatı 20 TL gibi rakamları gördü tezgahlarımızda. Şimdi ise hamsi ağlara en çok takılan balık oldu. Bu durumda fiyatlara yansıdı. Vatandaşlar en çok bu balığı tercih ediyor” diye konuştu.

Bu mevsimin hamsi mevsimi olduğunu ve bu aralar hamsiyi geçecek balığın olmadığını söyleyen Balıkçı Serhat Taş ise, "Hamsi geçen seneki kadar çıkmıyor ama yine de mevsimi olduğu için ilk tercih edilen balık. Hamsiden sonra istavrit ve mezgit en çok tercih edilen balıklar. Bu sıralar bollaşan hamsi vatandaşın ve biz balıkçıların yüzünü güldürüyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 15:43
  1. hamsi
  2. ordu
  3. fiyat
  4. liste

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülke şokta… Başkentte patlama, ortalık kan gölü… Çok sayıda ölü var
    1. O ülke şokta… Başkentte patlama,..
    2. Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı!..
    3. Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez..
    4. Son dakika… Başbakan’dan kritik ziyaret
    5. İsrail Gazze sınırında bir tüneli..
    6. Alesger "Sessiz İşgal" kitabını Emine..
    7. CHP'li vekillerin skandalları bitmiyor
    8. Güzel günlerden kalıcı bir iz
    9. Milyonlarca emeklinin beklediği zam..
    10. AK Parti'den istifa açıklaması
    11. Emine Erdoğan, TDV Bakü Türk..
    12. Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi..
    13. İngiltere'ye büyük şok! Binlerce kişi..
    14. Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı?..
    15. Daha ilk günden sert kavgalar… Oda..
    16. İyi Parti'den flaş Bahçeli açıklaması
    17. İslâm coğrafyasından sorumluyuz
    18. Yazılım müfredata girmeli
    19. Irak'tan İsrail bayrağı kararı
    20. Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’