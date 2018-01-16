Hamsi Karadeniz'e geri döndü, fiyatlar düştü

Karadenizlinin kış aylarında temel besin maddesi olan hamside bu sezon miktarında düşüş, fiyatlarında ise artış görülmüştü. Fiyatlardaki artışın, hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamamasından kaynaklanmıştı. Türkiye kara sularını terk ederek kuzeydeki Gürcistan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin sularına doğru kaçan hamsi sürüleri havaların yeniden soğumasıyla Türk kara sularına geri döndü. Trabzon, Rize ve Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar tezgahları doldurdu. Geçen hafta kilosu 25 lira olan yerli hamsinin fiyatı da 10 liraya geriledi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ

Hamsi sürülerinin Karadeniz’in uzak yerlerinden bölgeye akın etmesiyle birlikte daha önce 25 lirayı bulan hamsi fiyatlarında da düşüş yaşandı. Karadeniz’de hamsi avında yaşanan bolluk karşısında balıkçı esnafı da tezgâhlarında Efsane geri döndü ve Süper Hamsi alamadan geçme daha bulamazsın esprileri arasında satış yapmaya başladı.

RANDIMAN ALAMAMIŞTIK

Balıkçı Akif Keleş, tezgahta hamsiyi 10 liradan sattıklarını belirterek, "Bir hafta önce Gürcistan'dan gelen hamsi satılıyordu hava şartlarından dolayı fiyatlar yükseldi. Bu sene hamside bir randıman alamadık ama şuandaki tezgâhta olan hamsi oldukça iyi. Hamsi Rize ve Hopa'dan taze günlük olarak gayet iri geliyor dedi.

FİYATLAR MEMMUN ETTİ

Balık haline gelen vatandaş Durmuş Sarıgül ise Karadeniz'e yeni geldim burada ilk kez hamsi yedim Marmara hamsisinde bu lezzeti bulmadım. Çok lezzetli çok beğendim. Fiyatlarda güzel İstanbul'da bu fiyata taze hamsi alamazsın diyerek hamsinin ucuzlamasının sevindirici olduğunu söyledi.