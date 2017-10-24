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Hamsi fiyatları düşüşe geçti

Karadeniz'de hamsi avı bereketli geçti. Hamsi tezgahlarda 7,5 liraya kadar düştü.

24 Ekim 2017 Salı 14:37
Hamsi fiyatları düşüşe geçti

Daha önce hava muhalefeti nedeniyle hamsinin yok denecek kadar az avlandığını dile getiren balıkçılar, "Hamsi balığını son 3 gündür denizde çok avlıyoruz. Hamsinin bereketi tezgahlara da yansıdı ve kilosu 20 TL’den 7,5 TL’ye kadar düştü” dediler.

Fatsalı balıkçılardan Uğur Aygün, “Geçtiğimiz hafta tezgahlarda 20 TL’den satıyorduk. Denizden av bol çıkınca ister istemez fiyatlara yansıdı. Şimdi tezgahlarımız hamsi süsledi ve fiyatı da 7,5 TL’ye kadar düştü. Hamsi böyle avlanırsa fiyatları daha da aşağı düşer. Bizler satıcılar olarak memnunuz vatandaşlarda alıcı olarak memnun” dedi.

Vatandaşlardan Cenan Özlü, bu sezon hamsinin ortalama 15 lira seviyelerinden satışa sunulduğunu, bugün fiyatların 7,5 liranın altına düştüğünü söyledi.

Oldukça lezzetli olan hamsinin fiyatının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Özlü, "7,5 liraya kadar düşen fiyatın daha da aşağı inmesini bekliyoruz. Ancak deniz şartları ortada. Av fazla olacak ki fiyat düşsün. Bununda bilincindeyiz. Bizler sofralarımızda hamsiyi her zaman görmek istiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MUSTAFA KAYAMUSTAFA KAYA17 sa önce
    BAZU NAMUSSUZLAR HAMSİ DİYE SARDALYAYI SATIYORLAR BUNUDA ARAŞTIRIN LÜTFEN
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