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Hamsi avı balıkçının yüzünü güldürdü

Sezonun başlamasıyla umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçıların yüzü hamsi avında yaşanan artışla güldü.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:32
Hamsi avı balıkçının yüzünü güldürdü

Karadenizli balıkçıların yüzünü son günlerde hamsi avında yaşanan artış güldürdü. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin balıkçılar için önemli gelir kapısı olduğunu söyledi.

Palamut ve hamsi türlerinin verimli olması durumunda Karadeniz'de bol miktarda avlandığını anımsatan Bayrak, palamudun bu yıl hayal kırıklığı yaşattığını vurguladı. Bayrak, hamsi avında ise son günlerde giderek artış yaşandığına dikkati çekerek, "Küçük ölçekte dahi olsa bu artış fiyatlara da yansıdı. Şu an tezgahlarda hamsi kilogramı 4-5 liradan satılıyor." dedi.

Hamsinin bol olmasının balıkçının yüzünün gülmesi anlamına geldiğini ifade eden Bayrak, şunları belirtti:

"Hamsi artık yavaş yavaş avlanmaya başladı. Karadeniz'in genelinde hamsi avcılığı yapılıyor. Tabii ki geçmiş yıllara oranla avcılık düşük. Sezonun geri kalan bölümünde daha da bollaşacağını ümit ediyoruz. Hamsi hem tüketici hem de balıkçılar için çok önemli. Bol olduğu zaman balıkçı maddi olarak iyi kazanıyor, vatandaş da ucuz fiyata bol bol tüketme şansı buluyor."

Bayrak, diğer balık türlerinde henüz istenilen artışın yaşanmadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 14:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak19 sa önce
    birazda halkın yüzü gülse iyi olur.sürekli balık bolluğundan bahsedilir ama halk balık alamaz bu nasıl iş.
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