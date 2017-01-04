Hamit'in Galatasaray'a faturası ağır oldu!

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2012-2013 yılında Real Madrid'den Galatasaray'a 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve ilk sezonunun ardından sakatlıklarla boğuşan Hamit Altıntop ile yollar ayrıldı.

Galatasaraylı taraftarlar tarafından en çok eleştirilen isimlerden olan ve performansıyla da hayal kırıklığı yaratan tecrübeli futbolcu kulübe, "Artık faydalı olacağımı düşünmüyorum, mutsuzum ayrılmak istiyorum" diyerek karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'da geçen 4.5 yıllık sürede sadece 89 maça çıkan Altıntop, bu maçlarda 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon hiç forma giyemeyen ve son 3.5 sezonda sadece 49 maça çıkan Hamit'in maliyeti dudak uçuklattı...

4.5 yılda toplam 40 milyon TL maaş ve 6 milyon 500 bin TL maç başı alan Hamit'in bonservisiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma toplam maliyeti 60 milyon TL oldu. 89 maçta 5605 dakika Galatasaray formasıyla sahada yer alan Hamit'in bir maçlık kazancı 675 bin TL olurken, kulübe dakika başına 11 bin TL maddi yük getirdi.