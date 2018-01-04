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Hamit Altıntop bombası! Kulübüne veda etti geliyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop, kulüple bağlarını kopardı ve 'Eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye’ye dönüyorum' açıklaması yaptı.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:26
Hamit Altıntop bombası! Kulübüne veda etti geliyor

Açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı. Darmstadt, Hamit Altıntop'un özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini duyurdu.

Hamit Altıntop, konuyla ilgili, "Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye'ye dönüyor" dedi.

Kulüp, Hamit Altıntop'un kararına saygı duyduklarını ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 18:26
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  • YukselYuksel1 sa önce
    Emekli olmadimiydi bastonla mi top oynayacak daha
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