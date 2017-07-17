Hamilton evinde kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.



Formula 1 sezonunun 10. mücadelesi, Silverstone kasabası ile aynı adı taşıyan 5 bin 891 metrelik pistte 52 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole pozisyonu"ndan başlayan Mercedes sürücüsü Hamilton, bitiş çizgisine kadar yerini korudu.

İyi bir startla yarışa tutunan Hamilton, önde rahat kalarak 1.21.27.430'luk derecesiyle Silverstone'da üst üste 4. olmak üzere 5. kez kazandı.

Ferrari pilotlarının son turlarda lastik problemi yaşamasıyla kendisini öne atan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşının 14.063 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen ise liderin 36.570 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 30 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA