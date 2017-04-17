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Hamilelikte saç dökülmesine dikkat

Hamilelerin en çok karşılaştıkları problemlerden biri de ani saç dökülmeleridir. Peki saç dökülmeleri nasıl azaltılır?

Hamilelikte saç dökülmesine dikkat
Eklenme: 17 Nisan 2017, 22:43

Hamileliğin en belirgin belirtilerinden biri de anne adaylarındaki ani ve ciddi saç dökülmeleridir. Hamilelikte saçların dökülmesinin asıl nedeni hormonal dalgalanmalardır. Doğumdan sonra hormonlar normal halini aldığı için, saç dökülmesinin birkaç ay içinde azalmasıyla birlikte düzeldiği görülür.

HAMİLELİKTE SAÇ BAKIMI İÇİN TAVSİYELER

Saç dökülmesini biraz olsun önlemek için bitkisel yağlarla saç diplerine masaj yapmak, özellikle de zeytin yağı, ceviz yağı gibi yağları kullanmak etkili olabilir. Hamilelikte bitkisel yağlardan kullanmak daha güvenli olur.

Bu yağları 15 günde bir banyo yapmadan önce saç diplerine masaj yaparak 20 dakika bekletip yıkarsanız saçlarınız inanılmaz derecede canlanacaktır. Bunun dışında hamilelik sürecinde saçlar normal zamanlara göre daha fazla hassaslaştığı için saçları kısa tutmak, saçların kırılmasını önler ve daha dolgun görünmesini sağlar.

Kaynak: saglikocagim

 
Etiketlerhamilelik saç dökülmesihamilelikgebelik
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