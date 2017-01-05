Hamile köpeğin yavruları sezaryen ile alındı

Sinop'ta aracın çarpması sonucu yaralanan ve gebe olduğu belirlenen köpeğin yavruları sezaryen ile alındı. Hayvanseverlerin desteğiyle bakımevinde tedavi altına alınan köpeğin 8 yavrusundan 6'sı hayata tutundu.

Alınan bilgiye göre kent merkezinde bir aracın çarptığı köpek, yaralı olarak Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'ne getirildi. Burada gebe olduğu belirlenen köpek, bakımevinde görevli veterinerler tarafından ameliyat edildi. Köpek sağlığına kavuşurken, sezaryen ile alınan 8 yavrusundan 6'sı hayatta kaldı.

Bakımevi veterineri Volkan Tuncay, köpek getirildiğinde iç kanamadan şüphelendiklerini söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla hayvanı acil ameliyata aldıklarını anlatan Tuncay, "Köpeğimiz bize bir trafik kazasında yaralanmış durumda iken geldi. İlk etapta iç kanamadan şüphelenerek acil ameliyata aldık. Zaten doğumuna da az kaldığı için sezaryen operasyonuyla yavrularını dünyaya getirmeyi başardık. Şu an anne köpeğimiz ve yaşama tutunmayı başaran 6 yavrusunun sağlık durumları iyi durumda. Diğer iki yavrumuz canlı olarak dünyaya geldi ancak bir süre sonra maalesef onları kaybettik. Anne köpek sezaryen olduğu için sütü gelmiyor. İnşallah kısa süre sonra sütü gelmeye başlayacak ve yavrularına kendi bakacak. Ondan sonraki süreçte ise köpeğimizi sahiplendirmeye çalışacağız." dedi.

Anne köpeğin sütü gelmediği için yavruları Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İrem Ebru Kuru tarafından biberonla besleniyor. Bakımevinde hazırladığı mamalarla biberon kullanarak yavruları besleyen Kuru, hayvanların hayatta kalması için çaba gösteriyor.