Hamile kadını kurtarmak isterken ölen kardeşler toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu’nda yaşayan Serpil Kurt (48) Ramazan Bayramını geçirmek için komşusu Mehmet Karataş’ın Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası’ndaki evine gitti. Serpil Kurt dün akşam saat 20.00 sıralarında komşularıyla yayladaki evin bahçesine çıktı. Bahçede bir süre gezen Kurt, hamile olduğu için oturmak istedi. Kurt foseptik çukurunu fark etmeyerek bir tahtanın üzerine oturdu. Kurt’un oturduğu anda çukurun tahta kapağı, çürüdüğü için kırılırken, Serap Kurt ise foseptik çukurunun içine düştü. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre kadarı da pislikle kaplı olan foseptiğe komşusunun oğlu Erol Karataş da onu kurtarmak için girdi. Ancak metan gazından dolayı çukura girer girmez bayıldı.

3. kardeşi yakınları kurtardı

Bu arada, Adana’dan bayram için Meydan Yaylası’na gelen kardeşler Bekir (39), Harun (37) ve Cihat Cihan (34) çığlıkları duyunca olay yerine geldi. Harun Cihan çukurda bulunan hamile kadın ve genci kurtarmak için hiç düşünmeden çukura girdi. Ancak o da metan gazından etkilenerek bir daha dışarı çıkamadı. Bunu gören Cihat Cihan da ağabeyini kurtarmak için çukura girdi ancak o da metan gazından etkilenerek çıkamadı. Cihan kardeşlerin ağabeyi Bekir Cihan da kardeşlerini kurtarmak için çukura girmek istedi ancak yakınları onun da metan gazından zehirleneceğini söyleyerek çukura girmesini güçlükle önledi. Bu sırada vatandaşlar demir ile kanca yapıp şahısları kemerlerine takarak tek tek çıkardı. Hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çukurdan çıkartılan şahıslara sağlık ekipleri gelinceye kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri çukura giren 4 şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli tıptan alınıp toprağa verildiler

Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Burada otopsisi tamamlanan cenazelerden önce Serpil Kurt’un cenazesi alınarak İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi. Daha sonra Erol Karataş’ın cenazesi alınarak Meydan Yaylası’nda toprağa verildi. Son olarak da Harun ve Cihat Cihan kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından alındı. Cenazeler önce baba Mustafa Cihan’ın evinin önüne getirildi. Burada Harun Cihan’ın eşi Cennet Kübra Cihan tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulup "Şehitlerim geldi" diye ağıtlar yaktı. Baba Mustafa Cihan da tabutların başında gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra cenazeler Buruk Mezarlığına götürüldü. Burada anne Fatma Cihan, oğulları için gözyaşlarına boğulurken, yakınları onu teskin etmeye çalıştı. Cenazeler daha sonra toprağa verildi. Bu arada, Harun’un 3 çocuğu olduğu, Cihat’ın ise 1 çocuğu olduğu, eşi Aycan Cihan’ın da hamile olduğu öğrenildi.