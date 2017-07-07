Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hamile kadını çocuğuyla birlikte öldürdüler

Sakarya Kaynarca'da Suriye uyruklu 7 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırılıp ormanlık alanda vahşice öldürüldü. Cinayet zanlıları Bilal K. ve Celal K., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:06
Hamile kadını çocuğuyla birlikte öldürdüler

Sakarya'da Suriye uyruklu 7 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeği kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen kadın, tecavüze uğradıktan sonra bebeği ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Olayla ilgili yakalanan 2 zanlı suçlarını itiraf etti, adliyeye sevk edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde köylüler, ormanlık alanda bir kadın ile bebek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, cesetlerin Suriye uyruklu 7 aylık hamile Emani Arrahman'a ve 10 aylık bebeğine ait olduğunu belirledi. Anne ve çocuğunun cesetleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

10 AYLIK ÇOCUGU ÖLDÜRDÜLER

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, Bilal K. ve Celal K. isimli iki cinayet zanlısını gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde cinayeti itiraf eden iki zanlının, çalıştıkları tavuk kesimhanesinde suriyeli bir kişiyle kavga ettikleri, bunun üzerine de tartıştıkları kişinin eşini ve çocuğunu Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında kaçırdıkları öğrenildi.

Ormanlık alana götürülen hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet zanlıları Bilal K. ve Celal K., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:06
  1. SAKARYA
  2. SURİYE
  3. HENDEK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
    1. 2 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı..
    2. Kuzey Kore çıldırdı! Binlerce insan...
    3. Beşiktaş, Çınar ile anlaştı
    4. Tercihinde vergi avantajı etkili oldu
    5. Bu paylaşım CHP'lileri çıldırttı!..
    6. Merkez Bankası'ndan bankalara kritik..
    7. 180 günde toplam 260 icraat
    8. Hollanda'dan çirkin 15 Temmuz..
    9. Limana ulaştı... Çin'den kritik adım!
    10. Enerjinin geleceği İstanbul’da..
    11. BM Genel Sekreteri Guterres'den..
    12. Herkes konuşacak zannetti Fikret Orman..
    13. Güneş çarpmasına karşı soğan tavsiyesi
    14. Dövizin ateşi yükseldi! O sınır aşıldı
    15. Amerika'da bir Türk ölü bulundu!
    16. Skandal karşılama için soruşturma..
    17. Hassan Kasımpaşa'da
    18. West Ham, Galatasaray’ın teklifini..
    19. Hollanda'dan çirkin Türkiye mesajı!
    20. Avrupa Parlamentosu'nun skandal..
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!