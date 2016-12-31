Cloudflare

Hamile kadına atılan tekmede flaş gelişme...

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde parkta spor yapan 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye yönelik saldırıyla ilgili araştırmasını tamamlayan savcı, iddianamesini hazırladı.

Hamile kadına atılan tekmede flaş gelişme...
Eklenme: 31 Aralık 2016, 11:32
Bu haber 7.493 kez okundu

Saldırgan Davut K. hakkında 'Hamile kadına yönelik kasten yaralama ve hakaret' suçundan 4 yıl, sonradan ortaya çıkan mağdur N.Ç.'ye yönelik 'Cinsel saldırı ile hakaret' suçlarından 14.5 yıl olmak üzere toplam 18.5 yıl hapis cezası istendi.

Olay, Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde geçen 7 Aralık'ta meydana geldi. 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki Ebru Tireli, akşam saatlerinde evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli otomobilden inen bir erkek, yanına gelip, "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı ardandan, ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. Saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken tekme attı. Korkup, gözyaşları döken ve hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı.

İLK ŞÜPHELİ 3 GÜN TUTUKLU KALDI, SUÇSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hamile Ebru Tireli'ye yapılan saldırı, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in talimatıyla saldırganın yakalanması için 'özel ekip' görevlendirildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda Mehmet T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet T. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, olay saatinde başka yerde bulunduğunu anlatmasına rağmen tutuklandı. 3 gün tutuklu kalan Mehmet T., olay saatinde saldırıda kullanıldığı ileri sürülen aracının hiç yerinden hareket etmediğine dair güvenlik kamerası kayıtlarının bulunmasıyla, suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı.

Mehmet T.'nin serbest kalmasından sonra polisin çalışması yeniden başladı. Bu sırada polise başvuran N.Ç., kendisinin de daha önce parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Eşkal bilgisi verdi. Eldeki kanıtlara göre araştırmasını sürdüren polis, ilçedeki bir otoparkta, Ebru Tireli'ye saldıran kişinin gezdiği araca benzer kırmızı bir araç olduğunu tespit etti. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, Tireli'nin saldırıya uğradığı parkın bulunduğu Osman Gazi Mahallesi'nde oturan tuğla fabrikasında çalışan Davut K.'yı gözaltına aldı. Antidepresan haplar kullandığı öne sürülen Davut K., tutuklandı.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Olaydan sonra soruşturmayı yürüten savcı, araştırmasını tamamlayıp iddianamesini de hazırladı. Savcı, üç gün tutuklu kalan Mehmet T. hakkında takipsizlik kararı verdi. Olayın asıl zanlısı olduğu anlaşılan Davut K. için, hamile olan Ebru Tireli'ye yönelik kasten yaralama ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, sonradan ortaya çıkan mağdur N.Ç.'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14.5 yıl hapis cezası istedi. 18.5 yıl hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlanacak olan Davut K.'nin, iddianamede de yer alan ifadesinde, Ebru Tireli'ye yönelik saldırıyı kabul ettiği, ancak diğer suçlamaları reddettiği kaydedildi.

 
Etiketlerhamile kadıntekmeGüncel Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!
  • BMGK kabul etti
  • Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!
  • Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!
  • 'O hattın tamamı perşembe günü koptu'
  • NATO ve ABD suçüstü oldu!
  • Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
  • Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakın
  • Muhaliflerden uyarı: Esed ateşkese uymuyor!
  • Bağdadi öldürüldü mü?
  • Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şoke etti
  • Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
  • Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!
  • Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
  • El Bab’da destan yazılıyor: 2 mehmetçik 100 teröristi...
  • Terör örgütünün üst düzey ismi vuruldu
  • İşte Türkiye'nin Suriye planı! Adı bile belli oldu
  • Rus diplomatlar ülkeyi böyle terk etti!
  • Ve internette kota kalkıyor
  • Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!
  • AK Parti'de toplu ihraç
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı
  • Şok sözler: Tayyip bey seni alacak, eğer gidersen...
  • Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!
  • İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı!Necmettin Erbakan, AB konusunda böyle uyarmıştı!

Milli Görüş önderi rahmetli Necmettin Erbakan, bir açık oturumda Erdal…

Zorla kaçırılan kız çocuğu PKK'yı anlattı!Zorla kaçırılan kız çocuğu PKK'yı anlattı!

Hakkari'de evinin önünden kaçırıldıktan sonra terör örgütü PKK'nın Kandil ve…

CHP insanları böyle soymuştu!CHP insanları böyle soymuştu!

A Haber'de yayınlanan Unutma programında CHP'nin tek parti döneminde uygulanan…

30 dilde "Teröre Hayır" dediler!30 dilde "Teröre Hayır" dediler!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk ve yabancı öğrenciler, 30…

Otoyol ve Boğaz Köprülerine zamOtoyol ve Boğaz Köprülerine zam

Otoyolda otomobil için en yakın mesafe ücreti 2,25 lira, en…

Köpekler boğazını parçaladıKöpekler boğazını parçaladı

Çankırı'da 12 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Boğazı parçalanan…

Sınırda 16 kilo patlayıcıSınırda 16 kilo patlayıcı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 16…

8 İlçede daha elektrik kesintisi8 İlçede daha elektrik kesintisi

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), salı günü Anadolu yakasında…

Taksilerde artık kredi kartı ile ödeme yapabileceksinizTaksilerde artık kredi kartı ile ödeme yapabileceksiniz

Taksilere 2017 yılı içerisinde kredi kartı ve İstanbulKart ile ödeme…