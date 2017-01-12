Hamile diye söylememişlerdi ama duyunca dayanamadı!

İstanbul Bakırköy'de Ataköy 5. Kısım Camisi'nde yaşanan tente faciasıyla ilgili acı bir detay ortaya çıktı.

Hamile diye söylememişlerdi ama duyunca dayanamadı!
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:00
Bu haber 661 kez okundu

Önceki gün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde Yasemin Melek Aydın'ın cenaze törenine katılan Şengezer Tekstil'in sahibi Mustafa Ümit Şengezer, kar nedeniyle çöken tentenin altında yaşamını yitirdi. Yasemin Melek Aydın'ın işadamının eşi Aslı Şengezer'in kuzeni olduğu, Aydın'ın vefatının, 8 aylık hamile olan Aslı Şengezer'e söylenmediği ortaya çıktı. İşadamı da, eşi üzülmesin diye cenaze törenine habersiz gitti. Ancak yaşanan facia sonrası 8 aylık hamile Aslı Şengezer, kuzeninin vefatını eşinin ölüm haberi ile birlikte aldı. Hamile kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Sabah

 
EtiketlerŞengezer TekstilMustafa Ümit ŞengezerAtaköy 5. Kısım CamisiBakırköyİstanbul
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.