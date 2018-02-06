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Hami Mandıralı'dan flaş itiraf! ''1996'da taraftarlar bizi taşladı''

Trabzonspor'un eski yıldızı Hami Mandıralı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 12:19
Hami Mandıralı'dan flaş itiraf! ''1996'da taraftarlar bizi taşladı''

Trabzonspor'un "Bombacısı" Hami Mandıralı, 'Fitbol' Dergisi'ne 1996 yılında kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından yaşadıkları bilinmeyen anıları anlattı.

1996 yılında 2-1 yenildikleri maçta sezonun en iyi oyununu sergilediklerini ifade eden Mandıralı, "Kader, alınyazı, şans, şampiyon olamadık. Otobüste bir tane sağlam cam kalmadı. Yanımıza yüklü bir kamyon geldi. Şoföre işaret ettik, tesislere kadar bizim yanımızda gitsin diye, bütün takım kamyon tarafına geçtik, otobüsün diğer yanı bitmiş. Taş yağıyor. Bizim insanımız bizi taşlıyor. Ne yapıyorsunuz? Benden çok mu istiyorsunuz şampiyon olmayı?

"Vicdanen rahatım"

İçinde insan var, formanı giyiyor, şehre hizmet ediyor. Benim emeğim var, yağmur, çamur, kar demeden oynuyorum, tek amacım var şampiyon olmak ama olamadım işte. Yenildik ne yapayım? 25 yıl elbette kolay değil, Trabzon şehrinde. Çok sevenim de oldu çok kızanım da. Vicdanen rahatım, işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Beğenen beğenmeyen olduysa da kaçak güreşmeden, neydiysem öyle davrandım. Yendiğimiz zaman herkes mutlu bizim orada, yenildiğimizde hedef hep sen olunca bir yere kadar dayanabiliyorsun" şeklinde konuştu.

Skorer

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 12:19
  1. Hami Mandıralı
  2. Trabzonspor

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