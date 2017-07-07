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Hamburg cayır cayır!

Hamburg'daki G20 Zirvesi çok sayıda eyleme sahne oluyor. Zirvenin ilk günü itibariyle 44 gözaltı var.

07 Temmuz 2017 Cuma 18:20
Hamburg cayır cayır!

Hamburg'daki G20 Zirvesi çok sayıda eyleme sahne oluyor. Barışçıl protestoların yanı sıra polisinin müdahalesiyle sonuçlanan gösteriler de düzenleniyor. Zirvenin ilk günü itibariyle 111 polis yaralı, 44 gözaltı var.

Protestocuların bir polis helikopterine havafişekle saldırdığı, birçok aracı ateşe verdiği ve bazı sokakları barikatlarla kapattığı belirtiliyor.

Bugün öğleden önce yapılan protesto gösterilerinde zirvenin yapılacağı "Kırmızı Bölge" ye girmek isteyen göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği göstericiler polis araçlarını ateşe verdi.

ORDU, DESTEK GÖNDERİYOR

Die Welt’ten aktarılanlara göre; Hamburg polisi Almanya’nın bütün eyaletlerinin polis teşkilatlarından destek gücü istedi. Alman Ordusu Hamburg polisine takviye olarak özel birlik gönderiyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 18:20
  1. hamburg
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  4. g20
  • AydınAydın22 dk önce
    Diren Hamburg
  • turkturk24 dk önce
    PATLAMIS MISIRLA IZLIYORUZ COK UZULDUK. UZUNTUMUZDEN MISIRLARI YUTAMADIK YANINA BI CAY DEMLEDIK HOPUR HOPUR IZLIYORUZ. OH OLMUS . HEP TURKIYEYI KINADILAR AB NERDE ALMANYANIN AB UYELIGINI DUSURSUNLER VATANDASI DOVUYORLAR SU SIKIYORLAR
  • BankaciBankaci24 dk önce
    Kendinize istemediginiz seyleri baskalari icin istemeyin zira yarin Ev sahipliginide tr Yapacak
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 33 dk önce
    Daha Beter Olsunlar.
  • TugbaTugba35 dk önce
    Allah'ım sen başkanımızı koru
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