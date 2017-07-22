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Hamas'tan terör devletine uyarı: Kudüs intifadası başlayabilir...

Kassam Tugayları, İsrail’in, Mescid-i Aksa ile Kudüs’e saldırması durumunda 'Kudüs intifadasını' tetikleyeceğini bildirdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:08
Hamas'tan terör devletine uyarı: Kudüs intifadası başlayabilir...

Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman Aksa'ya cüret eder ve Kudüs'e savaş açarsa küller altındaki közler hareketlenir ve Kudüs intifadasını ateşler" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail'in Aksa ve Kudüs'e yönelik uygulamalarının "yankılarının, düşmanın yöneticilerini uykusuz bırakacağı ve Allah'ın izniyle yeni kahramanlıkları doğuracağı" belirtildi.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:08
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  4. İzzeddin el-Kassam Tugayları
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