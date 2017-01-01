Hamas'tan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması

İslami Direniş Hareketi Hamas, Suriye'de ilan edilen ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.
Suriye'de ilan edilen ateşkese ilişkin açıklamada bulunan Hamas hareketi, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Açıklamada "Suriye'de daha fazla kan dökülmesini istemiyoruz" denilirken Suriye'de çözümün siyasi müzakereler yoluyla sağlanması gerektiği kaydedildi.
Hamas tarafından yapılan açıklamada "Ümmetin bir olmasını ve tüm gücünü Siyonist düşmana karşı kullanmasını diliyoruz" ifadeleri de kullanıldı.
İslami Direniş Hareketi Hamas, Suriye'de ilan edilen ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.