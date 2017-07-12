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Hamas'tan önemli çağrı: Hazırız!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Hamas'ın Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması ve ulusal mutabakatın yeniden sağlanması için hazır olduğunu belirtti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:11
Hamas'tan önemli çağrı: Hazırız!

Gazze'deki Filistin Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuşan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Filistin meselesinin, halkının ve İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, bu nedenle herkesin ortaklık kurması ve bölünmenin sona ermesi gerektiğini söyledi.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA

"Hamas, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması ve ulusal mutabakatın yeniden sağlanması için hazır." diyen Heniye, Batı Şeria ve Gazze'nin tek bir çatı altında olması için omuz omuza verilmesi çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:11
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