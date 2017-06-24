Hamas'tan Müslümanlara çağrı: Meydanlara inin!

Hamas’tan başta Filistin halkı olmak üzere Filistin davasını asli bir vazife olarak omuzlarında hisseden dünyanın tüm vicdanlı insanlarına hitaben yapılan açıklamada Ramazan ayının son Cuması olan Dünya Kudüs Günü’nde meydanlarda olunması ve kalabalık gösteriler düzenleyerek Siyonist rejimin zorba ve barbar politikaları karşısında meydanlarda olunması gerektiği ifade edildi.



Bu yıl Dünya Kudüs Günü’nde gerçekleştirilecek eylemlerin Dünya Müslümanlarının Siyonist işgal projelerine asla boyun eğmeyeceğinin bir kanıtı olması gerektiğini belirten Hamas hakereti, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi ve Filistin topraklarının abluka altında tutulması karşısında bu Cuma günü meydanlarda olunması çağrısında bulundu.



Hamas tarafından yapılan resmî açıklamada “Dünya Kudüs Günü’nde siyonist düşmana öfkenizi gösterin, işgali ablukayı ve Yahudileştirme politikalarını asla kabul etmeyeceğinizi gösterin. Filistin halkına ve mukaddesatımıza saldırılar karşısında öfkelerinizi yüksektin” ifadelerine yer verildi.



KASSAM TUGAYLARI: ÜMMETİN BİRLİĞİNİ KUDÜS SAĞLAYACAK



El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ümmetin vahdetini sağlayacak ve uykusundan uyandıracak dava Filistin ve Kudüs davasıdır. Dünya Kudüs Gününün önemi buradan geliyor” dedi.



Arap ve İslam ümmetinden aralarındaki çekişmeleri ve savaşları bırakıp Siyonist kanseri söküp atmalarını isteyen Ebu Ubeyde şu ifadeleri kullandı:



“Ümmetin iç çekişme ve savaşlara son verip, damarlarını yok eden, kökünü kurutmaya çalışan işgalci Siyonist kanseri kökünden alıp atma zamanı geldi.”



Dünya Kudüs Gününü yâd eden ve bunun için etkinlik düzenleyen herkese teşekkür ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, ümmetin liderlerinden ve halklarından kutlanan bugüne ilgili olmalarını istedi.