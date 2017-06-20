Hamas'tan Katar açıklaması: Krize dahil edilmek...

Hamas, Körfez bölgesinde yaşanan krize dahil edilmesinden üzüntü duyduğunu, Katar ile ilişkilerinin hala güçlü olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, Körfez bölgesinde yaşanan krize işaret ederek, "Hamas, hiçbir Arap devleti için sorun teşkil etmiyor. Hamas'ın Körfez krizine dahil edilmesi bizi üzüyor." dedi.

Körfez krizindeki tarafların ivedilikle çözüm yollarını görüşmesi gerektiğini belirten Hayye, bu anlaşmazlıktan İsrail dışında faydalanacak kimsenin olmadığını söyledi.

Hayye, herkesle dengeli ilişkiler tesis etmeye çalıştıklarını kaydederek, "Gerçekten bu krizin bir parçası değiliz, ancak biz krizin içine çekildik. Katar'la ilişkilerimiz hala güçlü. Katar'da ikamet eden ve harekete mensup liderler ülkeden ayrılmadı." diye konuştu.

Mısır ile Hamas arasındaki ilişki

"Hamas'ın Mısır ile ilişkilerinin, iyileşme ve gelişme yönünde ilerlediğini" ifade eden Hayye, Hamas heyetinin geçen hafta Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yakında sonuçlar vereceğini belirtti.

Mısır'a yapılan son ziyaretin, 15 aydır taraflar arasında devam eden karşılıklı anlayışları tamamladığını kaydeden Hayye, şunları söyledi:

"Her buluşma bir öncekinin üzerine inşa ediliyor. Son görüşmemiz bunlar arasında en iyisiydi. Mısır, son görüşmede, Refah sınır kapısının düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı vaadinde bulundu."

Dahlan'a yakın isimlerle görüşme

Hamas'a ait heyetin, Fetih'ten ayrılan Muhammed Dahlan'a yakınlığıyla bilinen liderlerle bir araya geldiğini söyleyen Hayye, görüşmede, "Dahlan akımı" liderleriyle toplumsal uzlaşı dosyasının gerçekleştirilmesi için ulusal bir fon kurulması konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

Hayye, 2007 yılında Filistin'de yaşanan iç kargaşada hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenecek tazminat için çeşitli ülkelerden gelen nakdin, bu fonda toplanacağı bilgisini paylaştı.

Ulusal proje kapsamında "Kurtarma" ismiyle milli bir cephe oluşturmak için tüm grup ve kesimlerle görüşmeler içinde olduklarını ifade eden Hayye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "uzlaşıyı tamamlamak istememekle" suçladı.

Hayye ayrıca Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze'de kalmaya devam edeceğini, diğer ülkelere de ziyaret amacıyla gideceğini vurguladı.

Hamas'ın kimse için "yük" olmayacağını vurgulayan Hayye, Filistin halkının bulunduğu her bölgede Hamaslı liderlerin bulunmasına özen gösterdiklerini, İsrail ile askeri savaşa girmeyle ilgilenmediklerini kaydetti.

Hayye, kendilerinin, düşmana sıkıntı veren ve özgürlüğe yakınlaştıran çeşitli yollarla direndiklerinin altını çizerek, İsrail ile yakın zamanda çatışmanın uzak bir ihtimal olduğunu ancak İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın "tehlikenin habercisi" olduğunu belirtti.

Hamaslı lider ayrıca bazı Arap devletlerinin İsrail'le normalleşme sürecini hızlandırması ile bazı Arap başkentlerinin, İsrail'e hava yollarını açmasını kınadı.

Hamas'ın İran'la ilişkisi

Hamas'ın İran'la ilişkini "istikrarlı ve iyi" şeklinde değerlendiren Hayye, ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını ve İran'ın Filistin meselesine sunduğu desteği değerli bulduklarını söyledi.

Öte yandan Hayye, "İsrail askerleri ile yapılacak esir takası için Mısır başta olmak üzere sunulacak çabalardan memnun olacaklarını, ancak görüşmeler başlamadan önce 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını şart koştuklarını" ifade etti.