Hamas'tan İsrail'e resimli mesaj
İşgal edilmiş Filistin topraklarında siyonistlere karşı direnen ve ümmetin yüz akı olan Hamas İsrail uçaklarına karşı kullanacağı yeni füzelerini tanıttı.23 Haziran 2017 Cuma 00:38
YENİAKİT.COM.TR - Terör devleti İsrail'e karşı İşgal edilmiş Filistin topraklarında yıllardır direnen Hamas yeni görseller yayınladı.
Kassam Tugayları Mücahidlerinin Hava Savunma Füzesi Ve Tanksavar Füze Sistemleriyle Çekilmiş Fotoğraflar yayınladı.
İşte o fotoğraflar;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr