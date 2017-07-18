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Hamas'tan intifada çağrısı: Bedeli ne olursa olsun!

İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistinlilerden Kudüs İntifadasını tırmandırmalarını, bütün temas noktalarında işgal güçleriyle ve Siyonist yerleşimcilerle çatışmalarını, Mescidi Aksa’yı savunmalarını, bedeli ne olursa olsun işgalcinin bütün dengelerini alt üst etmelerini istedi.

18 Temmuz 2017 Salı 02:17
Hamas'tan intifada çağrısı: Bedeli ne olursa olsun!
İslamî Direniş Hareketi (Hamas), işgal hükümetinin Mescidi Aksa’nın kapılarını kapatıp Mescidi Aksa’da ezan okunmasını ve namaz kılınmasını yasaklamasını büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirtti.
 
Fiem'in haberine göre işgal rejiminin Mescidi Aksa’ya yönelik son baskılarıyla ilgili basın açıklaması yapan Hamas sözcüsü Fevzi Burhum, Filistinlilerden Kudüs İntifadasını tırmandırmalarını, bütün temas noktalarında işgal güçleriyle ve Siyonist yerleşimcilerle çatışmalarını, Mescidi Aksa’yı savunmalarını, bedeli ne olursa olsun işgalcinin bütün dengelerini alt üst etmelerini istedi.
 
Burhum, “Bu cinayet işgalcinin halkımıza, toprağımıza ve kutsal mekânlarımıza yönelik sürdürdüğü dini savaşın bir devamıdır. Aynı şekilde bu bütün Müslümanların Kudüs ve Mescidi Aksa’daki haklarına karşı bir tecavüzdür. Bununla düşman Mescidi Aksa’da isteğini oldu bittiye getirmek ve Mescidi Aksa’yı bölmek istiyor” dedi.
 
Burhum, saldırıların ve tecavüzlerin ağır sonuçlarından tamamıyla işgal hükümetinin sorumlu olacağını hatırlattı.
 
İslam ümmetine çağrıda bulunan Burhum, Mescidi Aksa’ya ve Filistin’e destek vermek ve işgal rejiminin cinayetlerine son vermesini sağlamak için dünyanın her tarafında işgal rejimi büyükelçiliklerine yürümelerini istedi.
 
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 02:17
  1. Hamas'tan intifada çağrısı: Bedeli ne olursa olsun!
  2. Hamas
  3. Mescidi Aksa
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