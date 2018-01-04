Hamas'tan Guatemala çıkışı... Halkımıza hata yapıldı...

Hamas,"Guatemala'nın İsrail lehine ABD ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy kullanmasının ardından aldığı bu kararı, halkımıza ve adil davamıza karşı büyük bir hata olarak addediyoruz" açıklamasında bulundu

Hamas, Guatemala'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı.

AA'nın aktardığına göre Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Guatemala'nın İsrail lehine ABD ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy kullanmasının ardından aldığı bu kararı, halkımıza ve adil davamıza karşı büyük bir hata olarak addediyoruz." denildi.

Söz konusu kararla Guatemala'nın uluslararası camiayla da ters düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Bu karar, Filistin halkının tarihi haklarına açık bir saldırı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.