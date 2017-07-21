Hamas'tan çağrı: Lübnan veya Mısır'da...

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Filistinli ulusal ve İslami grupları, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşı strateji belirlemek için Mısır veya Lübnan'da toplanmaya çağırdı.

Heniyye, Gazze kentindeki Ömer Camii'nde okuduğu hutbede, söz konusu toplantının "Mescid-i Aksa'yı işgal etmeyi amaçlayan siyonist planlara karşı siyaset ve strateji belirlemeyi” hedeflediğini söyledi.

Terörist İsrail'in Mescid-i Aksa'daki planlarını uygulamasına Hamas'ın izin vermeyeceğini vurgulayan Heniyye, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tüm uygulamalarını, siyonist plan ve politikalarını reddediyoruz. Halk tüm bu planların başarısız olacağını söylemek için sokaklara dökülmüştür. Planlarınızı uygulamaya koyamayacaksınız." dedi.

SİYONİSTLERİ TANIMAYACAĞIZ

İşgalci İsrail'le "tarihi uzlaşı" projelerini de kabul etmediklerini kaydeden Heniyye, "Yeniden vurguluyoruz. Ne siyonist düşmanla tarihi uzlaşıya evet deriz, ne de onu tanımaya." diye konuştu.