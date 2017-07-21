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Hamas'tan çağrı: Lübnan veya Mısır'da...

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistinli ulusal ve İslami grupları, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşı strateji belirlemek için Mısır veya Lübnan'da toplanmaya çağırdı.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:29
Hamas'tan çağrı: Lübnan veya Mısır'da...

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Filistinli ulusal ve İslami grupları, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşı strateji belirlemek için Mısır veya Lübnan'da toplanmaya çağırdı.

Heniyye, Gazze kentindeki Ömer Camii'nde okuduğu hutbede, söz konusu toplantının "Mescid-i Aksa'yı işgal etmeyi amaçlayan siyonist planlara karşı siyaset ve strateji belirlemeyi” hedeflediğini söyledi.

Terörist İsrail'in Mescid-i Aksa'daki planlarını uygulamasına Hamas'ın izin vermeyeceğini vurgulayan Heniyye, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tüm uygulamalarını, siyonist plan ve politikalarını reddediyoruz. Halk tüm bu planların başarısız olacağını söylemek için sokaklara dökülmüştür. Planlarınızı uygulamaya koyamayacaksınız." dedi.

SİYONİSTLERİ TANIMAYACAĞIZ

İşgalci İsrail'le "tarihi uzlaşı" projelerini de kabul etmediklerini kaydeden Heniyye, "Yeniden vurguluyoruz. Ne siyonist düşmanla tarihi uzlaşıya evet deriz, ne de onu tanımaya." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:29
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  • polis ahmetpolis ahmet1 sa önce
    filistinlilerin yapacagi bir sey var aslinda :Topraklarini Türkiyeye katmak, Türk vatamndasi olmak icin bir secim düzenlemeleri.
  • Hasan ozturkHasan ozturk1 sa önce
    Malesef Musluman ulkelerin kendine faydasi yok baskasina hic olmaz.bizim ulkemiz haric.cunku dusmanini dusmanin silahiyla vuracaksin.o silahda teknoloji bilim ve sanayi.bunlarin hicbiri turkiye haric diger ulkelerde yok.gariban filistin israile nasil dirensin tas ve sopayla olmaz bu is.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Soylemler guzel de,yer yanlis,bu istek hamasin degil ummetin meselesidir..musluman ulkeler ne yapiyor??
  • FecrFecr1 sa önce
    mısır ve lübnana ? amerika pentagonda toplanılsa daha etkili olur herhalde
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