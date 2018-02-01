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Hamas’tan ABD’nin “terör” kararına sert cevap!

Terör devleti ABD'nin Hamas lideri Heniye'yi "ÖzelDüzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklemesinin ardından Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın tepkisi gecikmedi.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:05
Hamas’tan ABD’nin “terör” kararına sert cevap!

ABD Dışişleri Bakanlığının Hamas lideri İsmail Heniye'yi "Özel  Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklemesinin ardından Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın tepkisi gecikmedi.

"AMERİKAN İKİYÜZLÜLÜĞÜ"

Hamas'tan yapılan açıklamada Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kararının “Filistinlilere işgalci İsrail'e karşı kendilerini savunma ve liderlerini seçme hakkı veren uluslararası kanunları ihlal ettiği” belirtildi. Açıklamada, "Bu karar Amerika'nın İsrail işgali yanlısı tam ikiyüzlülüğünü göstermekte ve İsraillilerin Filistinlilere karşı işledikleri suçlara resmi bir kılıftır” denildi.

İşgal altındaki Gazze'yi yöneten Hamas, Amerika'nın kararını değiştirmesini ve düşmanca politikaları durdurmasını istedi.

Hamas'tan kısa sürede gelen cevapta, "Bu halkımıza karşı görevlerimizi yerine getirmemizden ve onları korumamızdan, topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı kurtarmaktan bizi alıkoymayacak” denildi.

HAMAS'IN ASKERİ KANADIYLA YAKIN İLİŞKİ

Amerika, Heniye'nin “Hamas'ın askeri kanadıyla yakın bağları olması” ve “sivillere karşı da silahlı mücadelenin taraftarı olması” iddiasıyla Heniye'yi terörist listesine ekledi. Bu ise Heniye için seyahat yasağının yanısıra Amerika'da mal varlığı olması halinde bunun dondurulması, Amerikalıların ve Amerikan şirketlerinin kendisiyle iş yapmaktan alıkonulması anlamına geliyor.

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:05
  1. ismail heniye
  2. hamas
  3. Hamas Hareketi
  4. ABD İflas Ekonomi
  5. terör listesi
  • abdoabdo1 sa önce
    sapıtmış ısrael vede sömürge p..çi abd
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