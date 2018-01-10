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Hamas’ı DEAŞ’la vuracaklar

ABD, Filistinlilerin direnişini kırmak için yeni bir adım attı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 02:37
Hamas’ı DEAŞ’la vuracaklar

ABD, Filistinlilerin direnişini kırmak için yeni bir adım attı. Uzmanlara göre; Suriye’den tahliye edilen DEAŞ, Hamas’a savaş ilan edip Filistinlileri İsrail’e karşı zayıflatmak istiyor.

Dünyanın kanını emen Amerika’nın kirli çıkarları için kurdurduğu terör örgütü DEAŞ’a yeni görevi verildi. Geçen çarşamba günü yayınlanan bir videoda DEAŞ, Hamas’a savaş ilan ederken bir Gazzeliyi de Sina’dan Hamas’a silah kaçırdığı için infaz etmişti.

Filistinli uzmanlar, DEAŞ’ın Hamas’a savaş ilanının Amerika ve İsrail’in yeni komplosu olduğunu belirtti. Siyasi analist Mustafa es-Savaf, DEAŞ’ın Hamas’ı öldürülen üyesinin intikamını alması için Sina’ya çekmeye çalıştığına dikkati çekerek, “Bu, İsrail ve ABD’nin, Hamas’ı Sina’ya çekmek için kurduğu bir komplodur. Söz konusu planla Hamas’ın askeri gücünün zayıflatılması hedefleniyor. Hamas’ın, Irak, Suriye ve Libya’da birçok yerde kullanılan bu yapay örgütle mücadeleye girmesi ve gücünün tükenmesi isteniyor” dedi.

Gazze’deki Rabat Fakültesi Bilimsel Araştırma Başkanı İbrahim Habib de DEAŞ’ın yayınladığı video kaydının, tam anlamıyla “istihbarat” operasyonu olduğunu belirtti. Örgütün namlularının İsrail’e değil, Hamas’a çevrilmesi gerektiği mesajı vermeye çalıştığını belirten Habib, “Bunlar, terör örgütü DEAŞ’ın bir istihbarat aracı olduğunu gösteriyor. Bu şekilde Hamas, Sina’ya çekilerek başını derde sokması ve Gazze’de direnişe kan kaybettirmek isteniyor. Bu, Filistin direnişini ve Gazze halkını hedef alıyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 02:37
  1. Hamas
  2. Filistin direnişi
  3. terör örgütü DEAŞ
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