HAMAS'a destek verenlere ceza yasası!

Filistin Enformasyon Merkezi’nin daha önce maddelerini okuyucularıyla paylaştığı “Uluslararası camianın Filistin terörüne verdiği destekle mücadele” kanunu olarak bilinen yasa tasarısında, kanunun terör örgütleri olarak tanımladığı Hamas ve İslamî Cihad hareketlerinde kendilerini gösteren Filistin direnişine destek veren birey, çevre, kuruluş, devlet veya devletlere bağlı kurumlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Kongre’nin üzerinde çalıştığı metinde, Hamas’ın 8 Ekim 2017 tarihinde Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı terör örgütü listesine alındığı, Amerika Hazinesi tarafından da 2001 yılında 13224 sayılı kararla uluslararası terör örgütü (SDGT) olarak ilan edildiği belirtiliyor.

Yasada, Hamas ve İslamî Cihad hareketlerine destek veren, tabi olan veya arkalarında duran birey, çevre, ajans, devlet ve devletlere bağlı kurum ve kuruluşlara yaptırım ön görülüyor.