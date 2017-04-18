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Hamas'a birlik çağrısı

Filistin Uzlaşı Hükümeti, Hamas'a birliğin yeniden sağlanması için Abbas'ın önerdiği geçiş planını kabul etmesi çağrısında bulundu.

Hamas'a birlik çağrısı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:34

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, ülkenin birliğinin yeniden sağlanması için Hamas'ın kayıtsız şartsız Abbas'ın önerdiği geçiş planına uyması gerektiğini vurgulamaktadır." denildi.

Abbas'ın planının içeriğine dair bilgi verilmezken hükümetin Gazze Şeridi'ndeki bakanlıkları ve resmi kurumları devralmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin Gazze'ye karşı sorumluluklarını yerine getirdiği savunuldu, buna karşın Hamas'ın hükümetin çabalarını engellediği ve Gazze'deki gelirleri kendi çıkarları için kullandığı öne sürüldü.

Gazze'deki Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, düzenlediği basın toplantısında, Abbas'ın Gazze Şeridi'ndeki memurların maaşlarında kesinti yapma kararından vazgeçmesi, Gazze'deki elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıttan vergi alınmaması ve görüşmelere tüm Filistinli grupların katılması halinde Fetih heyeti ile bir araya gelebileceklerini söylemişti.

 
EtiketlerBakanlar KuruluFilistinGazze
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:34
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