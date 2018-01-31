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Başından vurulan Hamas yöneticisi hayatını kaybetti

Hamas'ın kurucularından 62 yaşındaki Imad Alemi, haftalar önce kendini 'yanlışlıkla' başından vurmuştu. Haftalardır durumu kritik olan Alemi, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:34
Başından vurulan Hamas yöneticisi hayatını kaybetti

Gazze ve Tahran arasındaki anahtar isim olarak bilinen Alemi'nin 'evinde kişisel silahını temizlediği sırada' yüzüne ateş etmesi sonucu ağır yaralandığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

Alemi'nin suikasta uğradığı iddiaları ise bir grup sözcü tarafından reddedilerek, yanlışlıkla gerçekleşmiş bir kaza olduğu konusunda açıklamada bulunmuşlardı.

Alemi'nin ölümü, Hamas bağlantılı web sitesi el-Rai tarafından bildirildi.

Çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistinli grupların üst düzey yetkilileri de yer aldı.

Cenaze namazından önce konuşan Heniyye, Alemi'nin Hamas'ın tüm aşamalarında etkin şekilde rol aldığını ifade ederek, "Bugün Hamas ve Filistin en samimi ve temiz adamlarından birini kaybetti." dedi.

Heniyye, Alemi'nin ayrıca Filistin topraklarında direniş bayrağını taşıyan Hamas liderleri için muazzam bir örnek olduğunu vurguladı.

İMAD ALEMİ KİMDİR?

Kuruluşundan bu yana Hamas'ta yer alan Alemi, lisans eğitimini Mısır'da inşaat mühendisliği fakültesinde tamamlamıştı.

İsrail tarafından 1988'de gözaltına alınan Alemi hakkında 2 yıl hapis cezası verilmişti. Alemi, 1991'de yeniden gözaltına alınarak, beraberindeki 3 Hamaslı yöneticiyle birlikte Filistin'den sürülmüştü.

Hamas'ın İran'daki ilk temsilcisi olan Alemi, 2012'de memleketi Gazze'ye yeniden dönmüş ve 2013'te Hamas'ın başkan yardımcısı olarak seçilmişti. Alemi, İsrail'in Gazze'ye Temmuz 2014'te düzenlediği saldırılarda ayağından yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 13:34
  1. İmad Alemi
  2. Hamas
  3. Heniyye
  4. Hamas Yöneticisi
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