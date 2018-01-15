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HAMAS yetkilisine suikast!

Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde bir araçta patlama meydana geldi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:39
HAMAS yetkilisine suikast!

Lübnan'ın Sayda şehir merkezi yakınlarında park halinde bulunan Hamas yetkilisi olduğu iddia edilen Muhammed Hamdan'a ait araçta patlama meydana geldi.

Otomobile yerleştirilen bombanın bir düzenekle şoför kapısına bağlı olduğu ve Hamdan'ın kapıyı açmasıyla patlamanın gerçekleştiği kaydedildi.

Patlamanın ardından yaralanan Hamdan'ın çevredekiler tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenilirken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Patlamada yaralanan Hamdan'ın Hamas yetkilisi olduğuna yönelik çıkan haberler nedeniyle Hamas'tan açıklama yapıldı.

Lübnan'daki Hamas'ın siyasi yetkililerinden Ziyad Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan Muhammed Hamdan'ın Hamas yetkilisi olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:39
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