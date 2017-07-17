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Hamas ve İslami Cihad'dan terörist İsrail'e uyarı

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin doğuracağı sonuca karşı terör devleti İsrail'i uyardı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:47
Hamas ve İslami Cihad'dan terörist İsrail'e uyarı

Hamas ve İslami Cihad tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine işaret edilerek, "Son günlerde yapılan saldırılar görmezden gelinemez. Saldırıların devam etmesi ve geri adım atılmaması durumunda tansiyonun ciddi anlamda yükseleceğine ve sorumluluğun da işgalci İsrail'de olacağına karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİDİR"

Mescid-i Aksa'nın "kırmızı çizgi" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalcilerin günlük saldırıları, tüm bölgeyi alevlendirme tehdidi olduğu gibi savaş endişesi veriyor. Aşırılık yanlısı İsrail hükümeti ise söz konusu savaşın dini eksenli olması için ısrar ediyor. Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve oraya dokunulmasına karşı susmak mümkün değildir."

Açıklamada son olarak terör devleti İsrail'e, Mescid-i Aksa'daki uygulamalarına son vererek Aksa'nın egemenliğinin eskiden olduğu gibi Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne bırakılması çağrısında bulunuldu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:47
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