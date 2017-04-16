Hamas: Teklifte bulunanlar oldu

Filistin Esirler Günü'nün yıl dönümü münasebetiyle bir radyo programına katılan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Bazı taraflar yeni bir esir takası anlaşması için arabuluculuk teklifinde bulundu, ancak bu teklifler bazı engellerle karşılaştı. Bunlarda biri İsrail'in isteklerimizi görmezden gelmesi, ikincisi ise serbest bırakılan esirlerden yeniden tutuklananlar serbest bırakılmadan arabulucular kanalıyla İsrail'le müzakerelere başlamayı reddetmiş olmamızdı" dedi.

Hareketin elinde, İsrail hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapacak gerçek kozlar olduğuna işaret eden Halid Meşal, "Yeni bir takas anlaşmasının gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç var. Zira böyle bir anlaşma, İsrail'le müzakere dengesine ve İsrail'e uygulayacağımız psikolojik savaşa bağlıdır" diye konuştu.

BEYHUDE ÇABA

Meşal, Hamas'ın önceliğinin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması olduğunu yineledi.

Gazze'deki memurların maaşlarında kesintiye gidilmesiyle ilgili de konuşan Halid Meşal, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davranışı ve Gazze'deki memurların maaşlarının kesilmesi, sorumsuzluk ve başarısızlıkla sonuçlanacak beyhude bir çabadır." ifadesini kullandı.

Meşal, Gazze'deki yanlışlıkların bu şekilde düzeltilemeyeceğini belirterek, "Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin, siyasi ortaklık ile ulusal ruh ve iradeyle çözüme kavuşturulacağını" vurguladı.

"Önümüzde muhakkak gerçekleştirmemiz gereken ulusal mutabakat ve geçmişte anlaşmaya varılan konuların uygulanması süreci var." diyen Halid Meşal, Fetih Hareketi'nden bir heyetin ilerleyen günlerde bu konuları görüşmek üzere Gazze'ye yapması beklenen ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

KRİZ ÜRETME SUÇLAMASI

Hamas, geçen perşembe günü Abbas'ı, Gazze'de kriz üretme ve halka baskı uygulamakla suçlamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları, mart ayı maaşlarını yüzde 30 kesintili alırken, Uzlaşı Hükümeti kesintinin geçici olduğunu ve ambargodan kaynaklandığını kaydetmişti.

Hamas ile İsrail arasında 2011'de varılan esir takası anlaşmasıyla bin 27 Filistinli serbest bırakılmış, ancak İsrail mahkemeleri serbest bırakılan esirlerden 35 kadarının yeniden hapsedilmesine karar vermişti.