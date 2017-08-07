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Hamas Suudi Arabistanıda kınadı!

Hamas, Suudi Arabistan merkezli Riyad gazetesinin hareketi "terörist" olarak tanımlamasını kınadı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:39
Hamas Suudi Arabistanıda kınadı!

Hamas'ın, Suudi Arabistan merkezli Riyad gazetesinin hareketi "terörist" olarak tanımlamasını kınadığı bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Riyad gazetesinin hareketi terörist şeklinde ifade etmesini kınıyoruz." denildi. 

Açıklamada, Hamas'a yönelik söz konusu tanımlamanın "tehlikeli" olduğu belirtilerek, "Bu tanımlama, Filistin halkının mücadelesine, tarihine leke sürmektedir ve Filistinlilerin düşmanlarından başka kimseye fayda sağlamamaktadır." ifadeleri kullanıldı. 

İsrail yönetiminin, Filistinlilere yönelik en "iğrenç" ihlalleri işlediği bir zamanda bu tür açıklamalardan üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, gazetenin her daim Filistin halkının yanında yer alan Suudi Arabistan'ın tavrına aykırı bu tanımlamalardan vazgeçmesi gerektiği kaydedildi. 

Riyad gazetesi dünkü sayısında Hamas'ı "terörist" şeklinde tanımlamıştı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:39
  1. Suudi Arabistan
  2. Filistin
  3. hamas
  4. Riyad gazetesi
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