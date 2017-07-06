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Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Trump Filistin davasını tasfiye etmeye çalışıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Trump iktidara gelmesinden bu yana, İsrail'in de baskılarıyla Filistin davasını tasfiye etmek amacıyla Arap ve İslam dünyasındaki güçleri şantajlarla kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:12
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Trump Filistin davasını tasfiye etmeye çalışıyor

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin davasını yok etmeye çalıştığını belirterek, İsrail ile yapılması planlanan "bölgesel barış ve ekonomi projeleri" konusunda uyarılarda bulundu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Hamas'ın önümüzdeki süreçte atacağı adımlarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Heniyye, "Ne gerekçeyle olursa olsun, halkımızın ilkelerini ve menfaatlerini görmezden gelen projelerin uygulanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump'ı eleştiren Heniyye, "Trump iktidara gelmesinden bu yana, İsrail'in de baskılarıyla Filistin davasını tasfiye etmek amacıyla Arap ve İslam dünyasındaki güçleri şantajlarla kontrol altına almaya çalışıyor." diye konuştu.

Hamas'ın Trump'ın projelerine karşı var gücüyle mücadele edeceğini vurgulayan Heniyye, şunları söyledi:

"Filistin halkının menfaatleriyle çelişen ve başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla örtüşmeyen hiçbir çaba ve çözüm başarıya ulaşamayacaktır. Biz bedeli ne olursa olsun bu projelere karşı güçlü bir şekilde duracağız. ABD'nin kutsallarımıza yönelik tekrar edegelen emirlerine cevap vermeyi ise Filistin'in resmi politikasının yaşadığı krizden daha tehlikeli görüyoruz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:12
  1. ABD
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Gazze
  5. Kudüs
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