Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri'den İran'a 'sürpriz' ziyaret

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İran'la ilişkileri kesmek istemediklerini belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aruri, İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde, "Hamas heyetinin Tahran ziyareti, İsrail'in Filistin ulusal uzlaşısını kabul etmek için İran'la ilişkilerin kesilmesi yönündeki şartının fiili olarak reddedilmesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Hamas'ın Filistin halkının hakkını müdafadan ve direnişten vazgeçmeyeceğini vurgulayan Aruri, "Hiçbir uzlaşı, direnişin silahına ve metoduna etki etmeyecek." dedi.

Aruri, İsrail işgali karşısında Filistin halkına destek veren tüm ülkelerle ilişkileri güçlendirme taraftarı olduklarını dile getirdi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de ülkesinin Hamas, diğer direniş grupları ve Filistin halkına destek olmaya devam edeceğini aktardı. Laricani, İsrail'in bölgenin istikrarını sarsma ve nüfuz alanını genişletme çabasının başarılı olamayacağına işaret etti.

Aruri başkanlığındaki Hamas heyeti, İran ziyareti kapsamında, Meclis Başkanı Ali Laricani ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ile Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani ile görüşmüştü.

Hamas ve Fetih heyetleri Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Filistin uzlaşı anlaşmasının kabulü için "İsrail'in tanınması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İran'la ilişkilerin kesilmesini" şart koşmuştu.

Kaynak: AA