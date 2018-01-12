HAMAS: Sevinç haberleri geliyor

Haksöz'ün haberine göre, Hamas'ın askeri ​​​​​​İzzeddin Kassam Tugayları sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Suriyeli direnişçilere destek ve dua gönderdi.

İzzeddin Kassam Tugayları tarafından yayınlanan mesaj:

"Şam’da akide askerleri tevhid erlerinden müjdeli sevinç haberleri ve sürprizler gelmeye devam ediyor. Allahtan kardeşlerimizi mücrim Rafıziler ile mülhid Ruslar karşısında muzaffer kılmasını niyaz ederiz."