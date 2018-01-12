HAMAS: Sevinç haberleri geliyor
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan Suriyeli direnişçilere destek geldi.12 Ocak 2018 Cuma 15:20
Haksöz'ün haberine göre, Hamas'ın askeri İzzeddin Kassam Tugayları sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Suriyeli direnişçilere destek ve dua gönderdi.
İzzeddin Kassam Tugayları tarafından yayınlanan mesaj:
"Şam’da akide askerleri tevhid erlerinden müjdeli sevinç haberleri ve sürprizler gelmeye devam ediyor. Allahtan kardeşlerimizi mücrim Rafıziler ile mülhid Ruslar karşısında muzaffer kılmasını niyaz ederiz."