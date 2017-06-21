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Hamas onu hedef aldı: Tehlikeli işlerle...

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Hamas'ın terör örgütleri listesine dahil edilmesi talebine tepki gösterdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:13
Hamas onu hedef aldı: Tehlikeli işlerle...

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Washington'un BM Daimi Temsilcisi'nin Hamas'a saldıran ve terör örgütü olarak nitelendiren açıklamalarını reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Haley'in açıklamalarını "tehlikeli" olarak niteleyen Kanu, şunları kaydetti:

"Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması talebi apaçık tiksindirici, ırkçı bir yaklaşımdır. Siyonist rejimin taraftarlığı olan bu açıklama, topraklarına el konulmuş, evlatlarına karşı ölüm saçan ve terör estiren işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının direniş hakkının inkarı demektir."

Hamas'ın meşru bir amaç taşıdığını vurgulayan Kanu, "Hamas, işgale karşı direnen bir ulusal kurtuluş hareketidir. Hamas'ı terörle özdeşleştirme yönündeki bütün çabalar başarısızlıkla sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, salı günü İsrail-Filistin sorunuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması ve Hamas'a destek veren ülkelerin cezalandırılması gerektiğini savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen zirvede, Hamas ve Hizbullah’ın Ortadoğu'nun güvenliği için "ciddi tehdit" olduğunu vurgulamıştı.



Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:13
  1. HAMAS
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Nikki Haley
  • hrnhrn9 sa önce
    O.dogunun barışına ab abd ve İsrail s.arabia gavurları comak sokuyor
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