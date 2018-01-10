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HAMAS onları hedef aldı..

Hamas, "Halkımızın direnişi, işgal sonucu ve çalınan haklarını savunmak içindir" açıklaması yaptı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:16
HAMAS onları hedef aldı..

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'ın Filistin direnişini "terör" olarak nitelendirmesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mladenov, çocukları öldüren, mukaddesata yönelik ihlallerde bulunan ve katliamlar işleyen işgalin terör, direnişin ise işgal altındaki halkların hakkı olduğunu tamamen biliyor. Bu uluslararası kanunlara göre de böyle." denildi.

Açıklamada, "Halkımızın direnişi, işgal sonucu ve çalınan haklarını savunmak içindir." ifadesine yer verildi.

Mladenov, bugün sosyal medya hesabı Twitter'da, "Terörün ve onu yüceltenlerin herhangi bir gerekçesi olamaz. Barışa giden yol bu değildir. Dünkü saldırının failleri adalete teslim edilmeli." paylaşımında bulunmuştu.

İsrail basınında dün işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti çevresindeki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınlarında durakta bekleyen Yahudi bir yerleşimcinin, yoldan hızla geçen bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği yönünde haberlere yer verilmişti.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 19:16
  1. Havat Gilad
  2. Hamas
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Mladenov
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